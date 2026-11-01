Santos Laguna, a recuperar la victoria

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México.- En Santos saben que sus aspiraciones de clasificar a la Liguilla dependen de ellos mismos, por eso se toman seriamente el encuentro correspondiente a la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX, esto cuando enfrente a los Rayos del Necaxa en la cancha del Estadio Corona. Los de la comarca saben aprovechar la localía y ahora reciben a uno de los conjuntos más vulnerables del torneo, pues Necaxa vive un infierno tras quedar eliminados matemáticamente del presente certamen.

A falta de tres jornadas, Santos se encuentra en la décima posición y con altas posibilidades de conseguir un boleto en la Fiesta Grande del futbol mexicano, sin embargo, la disputa por un lugar en la Liguilla está muy reñida ya que equipos como Querétaro, San Luis y Pumas se encuentran haciendo su "luchita", por ellos es que Santos tendrá que desarrollar un papel de autoridad en lo que resta de la temporada regular, de momento las cosas marchan bien y los de Torreón están encaminados a la Liguilla.

Por su parte, los de Aguascalientes únicamente luchan por el orgullo, pues no disponen de posibilidades de conseguir un lugar en zona

de Liguilla.

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El partido entre Santos Laguna y Necaxa se disputará este domingo en el Estadio Corona en punto de las 17:00 horas, encuentro que podrá ser visto por ViX.