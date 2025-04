"Estamos en proceso de reconstrucción desde adentro": Alejandro Irarragorri Kalb sobre Santos Laguna

Con autocrítica, pero también con determinación, Alejandro Irarragorri Kalb envió un mensaje a la afición de Santos Laguna en medio de una compleja etapa deportiva, dejando en claro su compromiso total en este proceso de reconstrucción del conjunto lagunero.

La actual temporada de Santos Laguna ha sido un reto para la directiva encabezada por Alejandro Irarragorri Kalb. En el plano deportivo, los resultados no han acompañado al esfuerzo realizado por el club, que actualmente atraviesa una etapa de transformación.

En este contexto, Alejandro Irarragorri Kalb compartió un mensaje directo sobre el momento que vive Santos Laguna y el camino que se está trazando para cambiar el rumbo de la institución.

"Yo sé que estamos viviendo un momento muy complicado en la parte deportiva, los resultados no nos han acompañado y los últimos años han sido muy complejos para nosotros, pero estamos en un proceso de reconstrucción", comentó Alejandro Irarragorri Kalb al referirse a la situación del equipo.

ALEJANDRO IRARRAGORRI KALB SOBRE SANTOS LAGUNA: AUTOCRÍTICO Y DETERMINADO

Alejandro Irarragorri Kalba, presidente de Santos Laguna, señaló que, a pesar de la inversión en refuerzos realizada antes del Clausura 2025, el plantel aún no ha alcanzado el nivel esperado para competir por los primeros lugares de la Liga MX.

Alejandro Irarragorri Kalb reconoció que los últimos años han estado marcados por retos en la consolidación de un proyecto deportivo estable. Sin embargo, afirmó que mediante una "reconstrucción desde adentro" se busca establecer una base sólida para el futuro.

"Yo, a lo largo de estos seis meses, he formado un equipo de trabajo distinto. A ellos, a los colaboradores y al plantel les he dicho: el que no esté comprometido con el proyecto que estamos trabajando y reconstruyendo, no puede formar parte de Santos Laguna", agregó Irarragorri Kalb.

"MI COMPROMISO ES TOTAL CON SANTOS LAGUNA": ALEJANDRO IRARRAGORRI KALB

Alejandro Irarragorri Kalb también habló sobre su vínculo con La Laguna, destacando su cercanía con la región y la responsabilidad que asume como parte del proyecto.

"Estoy completamente comprometido con la región, aquí vivo, estoy comprometido cien por ciento. Me duele lo que estamos pasando, me lastima lo que estamos pasando, pero vuelvo a decirlo: no me voy a dar el lujo de desesperarme", aseguró Alejandro Irarragorri Kalb, presidente de Santos Laguna.

El presidente de Santos Laguna señaló que los cambios no serán inmediatos, y que es necesario trabajar de forma constante para fortalecer los cimientos del club. "Roma no se construyó en un día y lo vamos a hacer juntos todos los días, poco a poco", expresó.

Finalmente, Alejandro Irarragorri Kalb destacó la colaboración con el cuerpo técnico como parte fundamental del proceso. "Con el cuerpo técnico hemos construido una muy buena relación y estamos trabajando para seguir construyendo hacia adelante", concluyó.