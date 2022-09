Santos Laguna supera al San Luis y se mete entre los primeros cuatro

A-AA+

Santos Laguna ganó por 4 a 1 en el Estadio TSM frente al Atlético San Luis por el partido correspondiente a la fecha 11 del Apertura 2022. Con goles de Eduardo Aguirre, Leonardo Suárez, Javier Correa y Rivaldo Lozano, los Guerreros consiguieron su cuarta victoria consecutiva.

Los primeros 15 minutos, Santos fue protagonista del partido. Al minuto 7, Eduardo Aguirre convirtió en gol el penal que le cometió Marcelo Barovero a Harold Preciado. El delantero mexicano definió al poste derecho del portero argentino que se lanzó al lado contrario.

En los siguientes 10 minutos el equipo local tuvo dos jugadas más de peligro. Una conexión Aguirre-Preciado que terminó en disparo de larga distancia de Harold desviado por el poste izquierdo y un gol anulado por fuera de lugar, mientras los potosinos no reaccionaban.

Después de la pausa de rehidratación bajó el ritmo de partido. San Luis no encontró la forma de poder llegar con profundidad al área lagunera e intentó hacer daño con trazos largos pero no pudo incomodar a Carlos Acevedo.

El equipo de la ´Comarca Lagunera´ no dejó respirar a la visita en el arranque del segundo tiempo. Al minuto 48 después de un saque de banda por derecha en el último tercio de la cancha, el argentino Leonardo Suárez le pegó de volea de afuera del área con el pie izquierdo y la clavó en el ángulo derecho del arco custodiado por Barovero para aumentar a 2-0 la ventaja del equipo local.

Los dirigidos por Eduardo Fentanes no dejaron de buscar el gol, y al minuto 63, cayó el 3-0 en los pies de Javier Correa después de un mal despeje de cabeza por parte de la defensa potosina y el argentino quedó de frente al arco para rematar y mandar el balón a la red.

Al minuto 77 Carlos Orrantia soltó un disparo raso al centro del área donde estaba José Rivaldo Lozano que empujó el balón para anotar el cuarto y último gol de Santos. El descuento llegó gracias a Rubens Sambueza con un tiro desde la luna del área que Acevedo no pudo detener. De esta manera, los de Torreón igualaron al América con 22 puntos y se acomodan entre los primeros cuatro lugares.