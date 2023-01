Santos no retirará el 10 en honor a O’Rei

Aunque la familia de Edson Arantes do Nascimento “Pelé” tenía la intención de pedir al club Santos que retirara el número 10 como un homenaje a O’Rei, pero el deseo del ex futbolista brasileño no era ese, por lo que el equipo donde el legendario Pelé jugó prácticamente toda su carrera mantendrá ese número.

Pelé falleció el jueves pasado a los 82 años luego de un mes internado en un hospital a causa de complicaciones por el cáncer de colón que padecía. Tras el fallecimiento del máximo ídolo de Brasil, la familia pensaba hacer una petición al Santos: que se retire el número 10 como un homenaje póstumo a la memoria del ganador de tres Copas del Mundo.

Pero a través de una entrevista que concedió el astro brasileño en 2017, su deseo no era ese, pues era una idea que no le gustaba.

Así lo aseguró el presidente del Santos, Andrés Rueda, quien dijo a medios locales que esa entrevista fue descubierta en días recientes y en la misma le preguntaban a Pelé si le gustaría que el 10 del club fuera retirado. “Dijo claramente que no le gustaba la idea”.

¿Quién ocupa actualmente el 10 en el Santos?

Así, el número que el futbolista nacido en 1940 utilizó por casi dos décadas seguirá vigente en uno de los equipos más populares de Brasil, el cual ahora es utilizado por el venezolano Yeferson Soteldo. Pelé murió rodeado de su familia en el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo a los 82 años de edad y durante la época más brillante de su carrera portó la camiseta blanca, como máxima figura y embajador del futbol brasileño por todo el mundo, por lo que sus deudos consideran que es un homenaje merecido en su recuerdo, de acuerdo con la cadena brasileña, TV Globo.