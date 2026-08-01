Santos supera a Correcaminos

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El Club Santos del Potosí continúa con paso perfecto en la LNBP 2026, luego de imponerse 91-78 a Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en el primer juego de la serie, disputado en el Gimnasio Multidisciplinario de Ciudad Victoria, resultado con el que la quinteta celestial sumó su tercer triunfo consecutivo de la temporada.

El primer cuarto fue sumamente disputado, con ambas quintetas mostrando intensidad defensiva y apostando por las jugadas individuales para abrir espacios. Correcaminos aprovechó mejor sus oportunidades y logró cerrar el parcial con una ligera ventaja de 23-20.

Para el segundo periodo, Santos del Potosí ajustó su funcionamiento y encontró en los tiros de media distancia y las segundas oportunidades la fórmula para darle la vuelta al marcador. La escuadra dirigida por Doug Plumb dominó el cierre de la primera mitad y se marchó al descanso con ventaja de 45-39.

Después del entretiempo, los potosinos ofrecieron su mejor versión del partido. Con una defensa firme y un dominio absoluto en la pintura, limitaron las opciones ofensivas del conjunto tamaulipeco y ampliaron la diferencia en el marcador para llegar al último cuarto con una cómoda ventaja de 71-57.

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En el periodo definitivo, Correcaminos intentó reaccionar y logró acercarse en el marcador gracias a un cierre más efectivo, pero la experiencia y el control del ritmo por parte de Santos del Potosí fueron determinantes para conservar la ventaja y sellar la victoria con marcador final de 91-78.

El jugador más valioso del encuentro fue Rayshawn Mart, quien lideró a la quinteta celestial con 19 puntos, cuatro rebotes y una asistencia. También destacó Antonio Woods, al aportar 17 unidades, seis asistencias y tres rebotes. Por el conjunto local, el mejor hombre fue Taylor Johnson, con 22 puntos, dos rebotes y dos asistencias. Santos del Potosí mantiene el invicto en el arranque de la temporada y buscará completar la barrida en la serie este sábado cuando enfrente nuevamente a Correcaminos en el segundo compromiso.