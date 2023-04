Sara Errani hizo valer su experienca

Romario Eliud Ventura Ruiz

meta@pulsoslp.com.mx

La italiana Sara Errani hizo valer su gran experiencia en el tenis profesional para clasificarse a la final del WTA Open San Luis, con una brillante victoria sobre la eslovena Kaja Juvan, con un regreso espectacular luego de ser arrollada en el primer set, para terminar por imponerse en tres parciales por 1-6, 6-4 y 6-2, en poco más de horas de acción en el Club Deportivo Potosino.

La veterana de 35 años de edad y número 99 del ranking WTA, fue sorprendida por la eslovena, 143 de la clasificación, quien le rompió el servicio en dos ocasiones, a pesar de tener un alto porcentaje de efectividad con su primer saque del 88 por ciento. Aunque fue ampliamente superada por una jugadora 13 años menor y de ceder el primer juego del segundo set, Errani nunca perdió la calma ni la concentración, y comenzó a emparejar las acciones.

En la parte final del parcial hubo un total de cinco rompimientos entre ambas, pero el tercero que consiguió la italiana fue la diferencia para igualar el partido, lo que le dio un impulso anímico muy fuerte para enfrentar la tercera manga.

En el set definitivo, Errani utilizó sus mayores recursos para ganar los tres primeros juegos y los tres últimos, para firmar una victoria muy importante para ella, que la coloca de nueva cuenta en una final, su segunda del presente año, tras llegar a esa instancia en el torneo ITF de Arcadia, California, donde se alzó con el título a principios del mes pasado.

“Ella empezó súper bien, yo estuve mal en algunos juegos, he tenido que subir mucho mi nivel, me le exigió y lo conseguí, por eso estoy muy contenta. Tras perder el primer set, me tuve que mentalizar en que tenía que jugar mejor y arriesgar más, y afortunadamente lo logré, para regresar a otra final de la WTA”, mencionó la jugadora de más edad que participa en el torneo potosino.