SAT condona 3.8 millones en impuestos al "Canelo"

Ciudad de México.- El boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez, quien en octubre del 2018 firmó un contrato por 365 millones de dólares por cinco años y 11 peleas con la firma DAZN, aparece en la lista de contribuyentes condonados de impuestos publicada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

De acuerdo al listado compuesto por 12 mil 326 contribuyentes y registros del 2014 al 2019, al Canelo se le condonaron 3 millones 841 mil 986 pesos con fecha del primero de julio de este año, siendo la séptima cifra más alta de las 465 inscripciones fechadas el mismo día, mes y año.

Cabe recordar que el Club Universidad Nacional AC es otro de los tributarios que fueron beneficiados. El patronato de los Pumas aparece en el lugar 86 del total, con 14 millones 138 mil 616 pesos absueltos en 2018.

Otras de las empresas que se encuentran en la publicación del SAT son Grupo Televisa, empresa propietaria del América con 13 millones 114 mil 4492 pesos en 2018, y la compañía de Jorge Vergara, dueño de las Chivas, Omnilife de México, con 1 millón 249 mil 74 pesos en 2015.

Además la Fundación Futbol y Corazón AC, que encabeza el exseleccionado mexicano, Rafael Márquez Álvarez, la cual fue ligada a la investigación por presunto lavado de dinero al exjugador, se benefició en 2016 con la condonación de 108 mil 798 pesos.

El Canelo no solo es el deportista mexicano mejor pagado, sino el cuarto con los ingresos más grandes en 2018, según la revista Forbes, con ingresos anuales de alrededor de 94 millones de dólares.

Otros personajes ligados al deporte que han sido condonados por el SAT pese a que eran morosos por omitir pagos asimilados a salarios son el ex DT del Tri, Juan Carlos Osorio; el ex delantero del Morelia, Raúl Ruidíaz; el ex CEO de Chivas, José Luis Higuera, y quien fuera jugador de Rayados, Walter Gargano.