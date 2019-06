Satisfecho Irwin Vences con el 3er. lugar en Puebla

El piloto capitalino, Irwin Vences, se mostró contento con el tercer lugar obtenido durante la quinta fecha de la Nascar Peak México Series 2019, que se disputó en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed de Amozoc, Puebla.

El volante del auto marcado con el número 46 Ruffles-Wildcat-Halloween-Bendito-GoPro-FosterGrant-HRX-Converse, ha subido al podio en tres de las cinco fechas que se han disputado hasta el momento, sin embargo, dijo, espera obtener una bandera a cuadros en el próximo compromiso para seguir en la pelea por el cetro de la categoría.

"Es un tercer lugar que disfruté mucho, ya que estábamos en el último lugar, pensé que se me iban a complicar las cosas, pero realmente tuve un gran auto, gran trabajo de todo el equipo, creo que pudimos pelear en algún momento la victoria, pero tuve un contacto con Abraham (Calderón), lastimé la dirección y ya no pude pelear el final", relató Irwin.

Pese que salió satisfecho con el tercer lugar obtenido en el trazado poblano, el integrante de Escudería Grupo Top subrayó que necesita llevarse una victoria para seguir en la pelea del campeonato más importante del automovilismo deportivo nacional.

"Llevo tres podios en cinco fechas y creo que en las carreras he podido terminar en lo más alto del podio, la victoria es la victoria, no se nos ha dado y hay que seguir trabajando más fuerte", refirió el capitalino.

Realmente él me dio el paso, él está en la Challenge, lo premian diferente y yo no traía dirección. Cuando lo paso yo doble toda la dirección y no podía.

Agradeció el apoyo de sus patrocinadores y explicó que al final de la prueba ya no traía dirección del carro, por lo cual, se le complicó hacer el ataque final por la bandera a cuadros.