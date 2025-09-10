Saúl 'Canelo' Álvarez considera ser dueño del Club Atlas

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El pasado 15 de julio, Grupo Orlegi anunció el inicio del proceso para encontrar nuevos propietarios del Club Atlas, con el objetivo de cumplir con la erradicación de la multipropiedad en el futbol mexicano y Saúl "Canelo" Álvarez, aficionado de la Academia, podría ser el nuevo dueño.

En los días previos al combate de este sábado, 13 de septiembre, en el estadio Allegiant contra Terence Crawford, "Canelo" atendió a los medios de comunicación y en entrevista con ESPN Knockout, reveló que no descarta la posibilidad de hacerse propietario de la institución rojinegra.

"La verdad es que no me he puesto a pensar, lo acabo de ver ahora que estaba en entrenamiento, creo que fue cuando empezaron a querer vender al Atlas. No es momento para pensar en esas cosas, pero ya regresando, siempre si es para algo bien... ¿Por qué no? Soy un hombre de negocios", confesó Álvarez Barragán.

De la mano del banco estadounidense Moelis & Company, ADS y Weil, Gotshal & Manges LLP, Grupo Orlegi analizará a los posibles socios para encargarse de que quienes tomen las riendas del equipo garanticen la salud financiera para el equipo.

A lo largo de su carrera, "Canelo" presumió los colores del Atlas en repetidas ocasiones. En la última final que disputaron los Zorros contra Pachuca, donde sellaron el bicampeonato, el campeón indiscutido de los supermedios asistió al estadio Jalisco y fue fotografiado agarrando con orgullo el escudo del Atlas.