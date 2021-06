Schwartzman continúa indomable en Francia

PARÍS.- Precedido por una racha de cuatro derrotas, nadie se hubiera imaginado que Diego Schwartzman iba a llegar tan lejos en este Roland Garros.

Pero el idilio del argentino con la tierra batida de París es inquebrantable.

El décimo cabeza de serie se apuntó el lunes su cuarta victoria seguida en sets corridos de este Abierto de Francia, instalándose en los cuartos de final tras doblegar el lunes por 7-6 (9), 6-4, 7-5 al alemán Jan-Lennard Struff.

"Me encanta este país, me encanta París", dijo Schwartzman en la entrevista en la cancha Suzanne Lenglen. "Aquí es donde siempre juego mi mejor tenis".

La tenacidad del "Peque" fue clave para someter a Struff, quien se puso arriba 5-1 arriba en el primer parcial El argentino de 28 años levantó siete puntos de set para nivelarlo 5-5 y luego llevárselo en el desempate.

El segundo set también deparó un trámite parejo, con Schwartzman inclinándolo a su favor al capitalizar su quinta oportunidad de quiebre con el marcador 5-4.

"Mi arranque fue muy malo y el suyo muy bueno", comentó Schwartzman. "No estaba cómodo con el partido. No me veía capaz de escaparme en el marcador. Después de ganar el segundo set, él bajó su nivel en el tercero y yo lo subí bastante respecto a los dos primeros".

Abajo 4-0 en el tercero, Struff no dio su brazo a torcer y lo igualó 4-4, obligando a Schwartzman a exigirse para sentenciarlo con su octavo quiebre del duelo.

"Me costó bastante cerrarlo, un poco mérito de él y un poco culpa mía", dijo Schwartzman, quien aún no ha cedido un set en este torneo. "Me costó soltarme y por eso fue parejo".

Schwartzman alcanzó las semifinales en la edición del año pasado, instancia en la que perdió ante Rafael Nadal, quien acabó coronándose campeón por 13ra vez.

¿Su rival de turno? Nadal, otra vez. El astro español avanzó a cuartos tras despachar 7-5, 6-3, 6-0 al adolescente italiano Jannik Sinner, estirando a 35 su racha de sets ganados consecutivamente en Roland Garros.

"Siempre es difícil jugar contra Diego y ahora viene recuperado después de una temporada de tierra que no estaba siendo buena para él", dijo Nadal.

Se trata de la tercera vez que Schwartzman alcanza la etapa de cuartos en París y la quinta en su trayectoria en citas de Grand Slam.