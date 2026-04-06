Se acerca el Sevilla al descenso tras derrota

MADRID.- Nuevo entrenador, misma batalla para el Sevilla.

El Sevilla perdió el domingo 1-0 en casa del colista Oviedo para mantenerse a solo dos puntos de la zona de descenso en la liga española. Cayó al 17mo puesto con la derrota, que vio el debut del entrenador Luis García Plaza, quien reemplazó al técnico argentino Matías Almeyda antes del parón internacional.

Fue la tercera derrota consecutiva para el Sevilla, y su octavo partido sin ganar en nueve jornadas de liga. El club estaba en el 15to puesto cuando Almeyda fue despedido.

Federico Viñas anotó a los 32 minutos para el Oviedo, que ha ganado dos de sus últimos tres partidos de liga para mantener vivas sus esperanzas de no regresar a la segunda división. El Oviedo tiene 24 puntos, siete menos que el Sevilla. El Sevilla jugó con un hombre menos desde el minuto 39, ya que el defensor Tanguy Nianzou recibió una tarjeta roja directa por una dura falta.

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"No esperábamos jugar con 10 hombres durante tanto tiempo. Eso marcó la diferencia", dijo Plaza. "Se nos está acabando el tiempo. Necesitamos volver a sumar puntos".

El Sevilla, que no tuvo intentos a puerta, recibe al Atlético de Madrid el próximo fin de semana.

Impulso al Getafe

El Getafe aumentó sus opciones de jugar en Europa la próxima temporada tras vencer 2-0 en casa al Athletic Bilbao, para sumar su sexta victoria en sus últimos ocho partidos de la liga española. Luis Vázquez anotó a los 14 minutos y Martín Satriano sentenció el triunfo a los 90 para mantener al Getafe en el octavo puesto con 41 puntos, igualado con la Real Sociedad y con tres puntos de ventaja sobre Osasuna, que es noveno.