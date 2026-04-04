Se aferran Rayos a la Liguilla

CIUDAD DE MÉXICO.- Los Rayos del Necaxa buscan meterse a la liguilla del Clausura 2026 luego de derrotar esta noche 2-1 a los Cañoneros del Mazatlán en el estadio Aguascalientes, en el marco de la jornada 13.

Con el triunfo Rayos llegó a 16 puntos para instalarse en la novena posición, en espera del resultado de los Rayados del Monterrey, que enfrenta a San Luis.

En un partido intenso por parte de ambos equipos, fue Necaxa quien adelantó en el marcador al minuto 14 a través de Javier Ezqueil Ruiz quien remató sólo en el área.

Rayos busco incrementar el marcador, pero sus esfuerzos fueron insuficientes para vencer a Ricardo Rodríguez.

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Mazatlán se fue en busca del empate, mismo que consiguió al 39 de acción a través de Fabio Gomes con tiro cruzado a la derecha del guardameta Unsain tras un contragolpe.

Para el complemento, el local fue mas insisten ante el área mazatleca, y su esfuerzo rindió frutos al 55 tras un cabezazo de Alexis Peña en el área chica.

Los Cañoneros buscaron el empate ante la bien plantada defensa necaxista, que se revolvía para defender su arco.

Por su parte, Necaxa buscó el tercer tanto que el diera tranquilidad y estuvo cerca de lograrlo, pero sus remates no tuvieron éxito ante la portería rival.

Así el encuentro terminó con al triunfo necaxista, que se acerca a liguilla, en tanto que Mazatlán se quedó con 11 puntos.