Se agotaron inscripciones para la Carrera Nocturna

El próximo sábado 15 del presente, en un horario de las 10:00 a las 19:00 horas, en el Parque Tangamanga I (Planetario), se llevará a cabo la entrega de los kits de corredores para todos los participantes en la Carrera Atlética Nocturna "Sindicato Minas-FNSI 2019" de 3 y 10 kilómetros.

El comité organizador dio a conocer que gracias a la preferencia de los atletas ya se agotaron los 700 lugares para esta justa, que tendrá participación de corredores de Zacatecas, Monclova, Saltillo, Monterrey, España y Kenia, sin faltar por supuesto de San Luis Potosí.

Para recoger su paquete es obligatorio presentar el comprobante de inscripción, en caso de no asistir el titular, se deberá presentar copia del ID por parte de la persona que estará recogiendo dicho paquete, además del comprobante de pago o inscripción, el competidor que no recoja su paquete en el día, lugar y hora señalada, sin excepción perderá todo derecho derivado de su inscripción, no se entregará paquetes después de las 19:00 horas del sábado.

Los participantes en dicha competencia, tendrán derecho a número de competidor, chip desechable, playera conmemorativa (tallas en base a existencia), linterna minera para correr con ella, morralito suvenir de la Carrera Minas FNSI 2019, hidratación y bebida isotónica, servicio médico y primeros auxilios, foto de llegada en meta, certificado de tiempo en internet en www.tutiempoatiempo.com, medalla conmemorativa al cruzar la meta.

Por seguridad de los competidores, el tiempo máximo oficial para completar la ruta será de una hora y 30 minutos.