"Canelo" Álvarez asegura que John Ryder "dio la pelea su vida"

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 7 (EL UNIVERSAL).- El nocaut 40 en la carrera del "Canelo" Álvarez tendrá que esperar, John Ryder cayó ante el mexicano pero en decisión unánime.

Ryder demostró que sí es un 'Gorila', su fortaleza le ayudó para levantarse en las dos ocasiones que el tapatío lo mandó a la lona, ante ello Saúl compartió que los rivales entregan todo ante él.

"Siempre he dicho que cuando pelean conmigo dan el 100 por ciento y se vuelve complicado porque dan la pelea de su vida", expresó al bajar del encordado.

"Canelo" buscó acabar antes de los 12 asaltos, así que reconoció lo que entregó Ryder en el ring, "le pegué demasiado en la cabeza y no se caía".

Hace 12 años que Saúl no peleaba en México y compartió que "fue una vibra diferente de la gente, estoy agradecido".