Se alista Canel´s para el "Tour of the Gila"

Tras dos largos años de ausencia en los cuales tuvo que ser suspendida el "Tour of the Gila" por causa del COVID, ahora Canel´s-Zerouno-Mavic regresa con mayor fuerza a las carreteras del Sur de Nuevo México a celebrar los 35 años de existencia de la vuelta que dará inicio el 27 de abril y teniendo su final el 1 de mayo.

Durante la edición número 33 del "Tour of the Gila" en el año 2018 la escuadra continental Canel´s-Zerouno-Mavic dirigida por Juan José Monsiváis terminó con buenos dividendos consiguiendo victoria en etapa uno, siendo competitivos de principio a fin, coronando su actuación con el título de montaña y siendo el séptimo mejor equipo.

El icónico "Tour of the Gila" es la carrera ciclista UCI 2.2 más desafiante de los EE. UU. y atrae tanto a ciclistas profesionales como aficionados, presenta dos carreras profesionales, la masculina UCI donde estará presente Canel´s-Zerouno-Mavic y la femenina UCI, así como siete categorías para aficionados.

Cinco etapas tendrán que recorrer Canel´s-Zerouno-Mavic, la primera de ellas denominada MOGOLLON ROAD RACE con un total de 148 kilómetros, etapa 2 CARRERA EN CARRETERA INNER LOOP de 120.7 kilómetros, Etapa 3 PRUEBAS CONTRARRELOJ INDIVIDUALES DE TYRONE 26 kilómetros, Etapa 4 CRITERIO DOWNTOWN SILVER CITY 69.5 kilómetros, Etapa 5 CARRERA EN CARRETERA DEL MONSTRUO DE GILA 161.9 kilómetros con metal en lo alto de la montaña.

Quienes representarán a Canel´s-Zerouno-Mavic en esta ocasión son 1.-Efrén Santos Moreno (MEX), 2.- Heiner Rodrigo Parra Bustamante (COL), 3.- Ignacio de Jesús Prado Juárez (MEX), 4.- Juan Pablo Rivas Guerrero (MEX), 5.- Eduardo Corte Cordero (MEX), 6.- Cristopher Hans Torres Ramírez (MEX), 7.- Javier Isaac Velador Moreno (MEX).

Al término de Gila Canel´s-Zerouno-Mavic se queda en USA para continuar preparándose e ir el 7 de mayo a El Paso Texas donde enfrentarán el "Sun City Critérium" a realizarse por las principales calles del centro de la ciudad fronteriza.

En esta carrera que lleva por nombre "Cyclo de Mayo" se contará con seis participantes del Canel´s-Zerouno-Mavic los cuales están por definir. El recorrido a disputar es de aproximadamente 1.5 kilómetros, se corre por tiempo siendo de 75 minutos para la elite, es nocturna.

Al respecto, Juan José Monsiváis DT Canel´s-Zerouno-Mavic comentó: "Si es una vuelta muy difícil, cuenta con una contrarreloj en la tercera etapa de 26 Kms. individual la cual no es nuestro fuerte. Desafortunadamente en esta ocasión no contaremos con Pablo Alarcón el chileno del equipo quien tuvo una fuerte caída en la vuelta de Apodaca en Monterrey NL y resultó con fractura de clavícula, en su lugar va Pablo Rivas, tampoco podremos llevar a Edgar Cadena que por problemas de pandemia no pudo conseguir citas para la visa en este momento y será sustituido por Cristopher Hans Torres Ramírez. Hans y Rivas debutan internacionalmente con mi equipo Canel´s-Zerouno-Mavic tienen una gran oportunidad para mostrarse ante los equipos de EU. Tenemos equipo y como siempre vamos con la intención de ganar".