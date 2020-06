Se alistan Centros Deportivos para próxima reapertura

Ante la próxima reapertura de los espacios deportivos municipales, los encargados de la Unidades Deportivas conocieron los protocolos para usuarios y las estrategias sanitarias a implementar.

Es por ello que se llevó a cabo la capacitación para todos los encargados de los Centros Deportivos a cargo del gobierno municipal, dicha capacitación tuvo como sede la Unidad Deportiva Jacobo Payán ubicada en la colonia Garita de Jalisco.

El director de Deporte Municipal, Ricardo García Rojas Flores; la coordinadora de Deporte Social, Diana Zárate Orozco y Emmanuel Gallegos Santillán, coordinador de Deporte Asociado y Federado, dieron a conocer las medidas sanitarias que deberán de realizar para la entrada de usuarios a los centros deportivos.

Primero, mantener sana distancia de 1.5 metros para actividades estáticas y 2.5 metros para actividades dinámicas; B) Se prohíbe el acceso a personas vulnerables: niños menores de 15 años, personas mayores de 65 años, mujeres embarazadas o personas con obesidad, síndrome metabólico entre otros; C) Uso obligatorio de cubrebocas; D) Ampliación de gel antibacterial y toma de temperatura; E) Estará totalmente restringido el contacto directo entre usuarios, maestros, trabajadores (saludos de manos, abrazos o cualquier contacto corporal).

F) Actividades solamente al aire libre, aún no habrá clase en salones. Las actividades que podrán realizarse en esta etapa en que se encuentra el semáforo en nuestra ciudad, serán caminatas, correr, estiramientos, ejercicios que no impliquen aglomeraciones; G) Se suspenderán los servicios de sanitarios en todos los Centros Deportivos y Comunitarios; H) No habrá garrafones con agua por lo que cada usuario deberá llevar su hidratación personal.

Es importante mencionar que los espacios frecuentemente serán sanitizados como desde hace ya varias semanas, con el objetivo de evitar cualquier riesgo para ciudadanos que acuden diariamente.

La Dirección de Deporte Municipal indicará en la presente semana la fecha de reapertura de sus espacios, así como los horarios que se establecerán para cada uno de ellos.