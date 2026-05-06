Se alistan García Jr. y Max para Puebla

Previo a la cuarta ronda de la NASCAR México Series, a disputarse los días 16 y 17 de mayo en el Autódromo Miguel E. Abed, el piloto Rubén García Jr., al mando del auto #88 del equipo Canel´s Racing, se mantiene como líder del campeonato general, mientras que su coequipero Max Gutiérrez ocupa la cuarta posición.

Luego de una intensa fecha en Tulum, Quintana Roo, García Jr. vivió un fin de semana agridulce. A pesar de mostrarse competitivo y con posibilidades de victoria, un contacto en las vueltas finales lo relegó del top tres, impidiéndole pelear por su tercera bandera a cuadros de la temporada. No obstante, los puntos sumados fueron suficientes para conservar el liderato del campeonato.

"El fin de semana en Tulum fue agridulce, estábamos muy cerca de lograr un gran resultado, pero las circunstancias de una pista tan pequeña nos hicieron perder posiciones. Aun así, mantenemos el liderato, que es el objetivo principal. La campaña es larga y hay que seguir sumando", declaró García Jr..

Por su parte, Max Gutiérrez también enfrentó complicaciones en la misma fecha. Tras arrancar desde la octava posición, logró avanzar dentro del pelotón; sin embargo, un incidente lo dejó fuera de competencia al verse involucrado en uno de los accidentes más aparatosos del fin de semana, aunque sin consecuencias físicas. Este resultado lo hizo perder el subliderato, descendiendo al cuarto lugar general.

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"Esperábamos más en Tulum. Pudimos recuperar posiciones, pero un incidente al final nos hizo perder vueltas. Sumamos pocos puntos, pero seguimos en la pelea. Ahora toca comenzar la remontada en Puebla", comentó Gutiérrez.

Previo a la cita en territorio poblano, el campeonato se encuentra encabezado por Rubén García Jr. con 132 puntos, seguido de Eloy Sebastián con 123 y Rubén Rovelo con 120. Max Gutiérrez se ubica cuarto con 119 unidades, manteniéndose en la lucha por los primeros puestos. Completan el Top 10 Alex de Alba, Rodrigo Rejón, José Luis Ramírez, Germán Quiroga, Omar Jurado y Julio Rejón.