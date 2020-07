"Se armó un buen equipo"

Para el nuevo refuerzo del Atlético de San Luis, el defensa Rodrigo Noya, la competencia dentro del grupo es importante, y se debe de apoyar estando dentro como fuera de la cancha, y considera que el equipo se ha armado bien para el siguiente torneo, en donde buscarán calificar a la liguilla.

Lo anterior se desprende de la entrevista vía Online que se llevó a cabo con el jugador del conjunto potosino, de cara al inicio del Torneo Apertura 2020 de la Liga MX, el cual está programado para arrancar el 24 del presente.

El jugador Rodrigo Noya comentó "Desde que llegamos acá, hemos tenido un excelente recibimiento, me di cuenta de que hay un excelente grupo de extranjeros unidos, y que los mexicanos también aportan mucho, por lo que la verdad hay un grupo increíble, solo somos tres jugadores que venimos de Necaxa, más el cuerpo técnico, no hay que exagerar, y con los entrenamientos y con el pasar de los días, cada vez nos sentimos más cómodos, y hay que aspirar a lo más alto, por lo que es ir a la liguilla, que como se sabe es un torneo aparte, y ojalá podamos llegar a una final y podamos traer una final a esta ciudad".

Con relación a lo que está pasando actualmente en el futbol mexicano, que habrá repechaje, sin gente en las tribunas, sin deceso, el defensa argentino mencionó "Son las reglas que tocaron, y hay que sacar ventaja de las mismas, es lo que nos tocó vivir, esperemos que se pueda ofrecer un buen espectáculo, a la gente que nos está esperando, sabemos que los aficionados extrañan ir al estadio, pero es la situación que nos tocó, entonces, ojalá y se pueda obtener el mayor provecho de la situación, nosotros estamos trabajando muy bien, acá en la institución está haciendo un proyecto muy serio, para buscar cosas importantes, hay un grupo increíble, por sobre todas las cosas humano, que yo creo es lo más importante, por lo que ahora estamos afinando detalles, porque ha sido una pretemporada atípica, a nosotros nos tocó incorporarnos la semana pasada, las ganas están, y vamos a trabajar lo mejor y con el apoyo de la gente desde fuera, hacer cosas importantes para el equipo".

MEMO VÁZQUEZ

Sobre el conocimiento que tiene del entrenador Guillermo Vázquez, Rodrigo Noya, mencionó "Creo que todavía no se le ha dado el lugar que se merece Memo, se lo ha ganado a pulso, ya que ha hecho cosas importantes, en el futbol mexicano, a lo mejor no es un técnico muy mediático, como son otros, él se dedica al trabajo, se dedica a inspirar confianza al grupo con el que está, hoy la verdad es que veo un grupo muy maduro, un grupo que la verdad me sorprendió la intensidad con la que se está entrenando, los que llegamos estamos tratando de adaptarnos, estar al mismo ritmo que traen, y en base a las características que tenemos nosotros, que son las que nos traen a este nuevo equipo, imprimirle, a los compañeros a tratar de ayudarles con lo que uno pueda, meternos a liguilla y con Memo, ya tuvimos esa experiencia reciente, en donde nos termina sacando el campeón, pero bueno, hoy es una nueva historia, hoy estamos trazando un nuevo proyecto con este equipo, y buscaremos dar resultados".

PANDEMIA

En cuanto a la situación en la que van a jugar, en donde todavía hay muchos contagios Rodrigo Noya comenta "Sin lugar a dudas que es una situación atípica, muy diferente, como esta misma conferencia, en donde siempre hemos tenido el contacto humano que se siente en el día a día, pero todo ha cambiado, nosotros tenemos que adaptarnos lo más pronto posible, nosotros también somos ejemplo".