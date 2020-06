Se cancela otra pelea por boxeador positivo de coronavirus

El boxeo mundial recibió otro golpe con el anuncio de Jamel Herring sobre la prueba positiva de Covid-19 que tuvo y ahora estaba en aislamiento.

Herring estaba programado para defender su campeonato de peso ligero junior de la OMB contra Jonathan Oquendo el 2 de julio.

"La semana pasada, obtuve un resultado positivo para Covid-19. Esa es la mala noticia", escribió Herring en Twitter. "Sin embargo, la buena noticia es que me siento bien y me he aislado hasta que reciba mi alta. Mi defensa del título mundial de peso ligero junior de la OMB contra Jonathan Oquendo será reprogramada en breve".

Poco después de que Herring revelara la noticia, informó a Chris Mannix de Sports Illustrated que la pelea se había reprogramado para el 14 de julio, mientras que el promotor de Top Rank, Bob Arum, le dijo a Ryan O'Hara de The Ring que la cartelera del 2 de julio ahora podría ver a Jose Pedraza vs. Mikkel LesPierre en el evento principal.

Esa pelea se planeó originalmente para el 18 de junio, pero se pospuso después de que el manager de LesPierre, Josie Taveras, dio positivo por el coronavirus.