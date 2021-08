Se corona campeón nacional el Centro de Gimnasia Rítmica

El conjunto mayor del Centro de Gimnasia Rítmica tuvo una destacada actuación en el Campeonato Nacional Elite de la especialidad que se realizó en Tampico, Tamaulipas, al consagrase campeón nacional.

El conjunto potosino integrado por Sara Guevara Hernández, Angélica Ruiz Lara, Mariana Frías Fernández, Constanza Sánchez Jones y Daniela Medina Gómez, alcanzó en primer lugar con el aparato pelota y en All Aroud, quedando así campeonas nacionales.

En el Campeonato Nacional Elite se contó con la participación de las gimnastas seleccionadas estatales. Participaron gimnastas del Club Deportivo Potosino, de Rytmo y de Centro de Centro de Gimnasia Rítmica, siendo este último el que logró subir a lo más alto del podio de premiación al llevarse el oro en la categoría conjunto.

Además de las gimnastas que integran el conjunto mayor de CGR, las gimnastas individuales de Centro de Gimnasia Rítmica que también consiguieron colocarse entre las medallistas fueron: Anastasia Arias de la clase I-B, obtuvo medalla en oro, con el aparato de cinta ubicándose entre las primeras All Around, al igual que Sara Guevara con medallas en los aparatos de clavas, aro para alcanzar estar entre las primeras en el All Around; por su parte María José Balboa Araujo de la clase II-A consiguió medalla con clavas.