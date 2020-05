Se debe trabajar fuerte para tener solvencia económica: Marrero

El presidente del Atlético de San Luis tiene claro que el siguiente torneo va a ser complicado para los equipos en todos los aspectos, por lo que se debe de trabajar fuerte para tener solvencia económica y reducir plantillas ante la actual situación que se vive en el país.

Lo anterior se desprende de una entrevista que ofreció a una cadena de radio nacional en donde comentó, "desde que se realizaron las pruebas a todo el plantel y cuerpo técnico y en donde todos dieron negativo, los jugadores saben perfectamente que en este tiempo en que estarán de vacaciones deben de cuidarse, deben de seguir las recomendaciones que emite las autoridades correspondientes, para no tener problemas como sucedió con Santos".

Y agregó, "además todos ellos saben que tienen familia y que esto es un problema mundial y que en cualquier momento se pueden contagiar, pero el grupo lo tienen claro, y cuando a mí me dio el COVID-19, sí les "chocó" que fuera el primer caso en el club".

Con relación al arranque del torneo, el presidente del conjunto colchonero potosino, comentó que esto se debe de tomar con calma, "lo primero que debemos de checar es la salud de todos, en estos momentos, en la ciudad de México, la situación esta complicada y por lo tanto mientras ellos no salgan de su situación, no podemos planear nada, ya que todo esto está muy incierto, y hasta que no haya la seguridad de poder entrenar, viajar, jugar, entonces se debe de pensar en programar el regreso del futbol mexicano".

"En cuanto al aspecto económico, yo estoy muy agradecido con el plantel por el esfuerzo que se realizó en ese aspecto, pero sabemos que la situación no será nada fácil, seguramente no habrá mucho presupuesto por lo que se debe de trabajar, para primero mantener a los patrocinadores y en caso contrario atraer a otros, en lo deportivo se debe de trabajar es en la reducción de la plantilla porque en este momento, no se puede tener un grupo de 26 o 28 jugadores y para el próximo torneo, habrá que reducirlo, afortunadamente no habrá copa, y no habrá algunas reglas que se tenía y por lo tanto tenemos que adaptarnos a las circunstancias".

Finalmente Alberto Marrero, presidente del Atlético de San Luis se dijo un tanto sorprendido, ante lo rápido que se puede hacer el movimiento de un equipo de plaza en el futbol mexicano, ya que esto no se ve mucho sobre todo en Europa

Y se le cuestionó que luego de su primer año en la Liga MX como se ha sentido y si hay planes con el cuadro potosino de algún movimiento a lo que Alberto Marrero comentó, "yo tengo claro que cuando nos vayamos de San Luis es porque nos vamos del futbol mexicano y tengo por seguro de que vamos a estar mucho tiempo en San Luis Potosí", y esto lo tenemos bien claro, hemos tenido ya tenemos tres años en esta ciudad, y vamos a seguir trabajando para seguir creciendo como marca".