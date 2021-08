Se definieron las Series de Zona de la Liga Mexicana de Béisbol

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 16 (EL UNIVERSAL).- Sin mayores sorpresas terminó el primer playoff en la Liga Mexicana de Beisbol, así que a partir de este martes inician las Series de Zona, con cuatro duelos.

En la Zona Sur, los Diablos Rojos reciben a El Águila de Veracruz y Olmecas de Tabasco a los Leones de Yucatán. Mientras que en Norte: Rieleros de Aguascalientes visita a Mariachis de Guadalajara y Acereros de Monclova a los Toros de Tijuana.

EN LA CIUDAD DE MÉXICO. Después de eliminar a los Tigres, los Diablos Rojos enviarán al zurdo Héctor Hernández, para enfrentar a la artillería encabezada por el cubano Yasiel Puig.

"Va a ser una serie buena, (Veracruz) tiene tremendo equipo y debemos de estar enfocados a hacer nuestro trabajo, a estar tranquilos sobre la loma, hacer nuestros pitcheos para poder tener una buena salida", compartió el lanzador zurdo.

Hernández está viviendo su primera temporada en la Liga Mexicana de Beisbol y llegó a la escuadra capitalina después de haber comenzando el año con los Guerreros de Oaxaca. Finalizó la campaña como el cuarto pitcher que más ponches recetó en el 2021, con 67 en 14 presentaciones.

"Me sentí muy bien. La verdad no estaba pensando en ser de los líderes de ponches o en alguna estadística así, yo solo estaba enfocado en hacer mi trabajo y a final de cuentas terminamos entre los primeros cinco de la liga y eso me hizo sentir muy bien", agregó el

Durante la temporada regular, pingos y jarochos se enfrentaron en seis ocasiones, con un balance de tres triunfos por novena. Cada equipo ganó dos encuentros como visitante.

EN TABASCO. Los Olmecas de Tabasco salen como favoritos para llegar a la final de la Zona Sur, teniendo en Luis Escobar y Juan Pablo Oramas a dos brazos estelares capaces de domar a los Leones de Yucatán, además de Fernando Salas como cerrador.

EN EL NORTE. Pese a iniciar con tres victorias ante Laguna, los Mariachis de Guadalajara tuvieron que ir hasta el séptimo juego para eliminar a los Algodoneros, así que el cansancio podría complicarles el compromiso ante los Rieleros de Aguascalientes, que también se fueron hasta las últimas instancias ante los Toros de Tijuana, llegando a esta etapa como el mejor perdedor.

En Tijuana, los bureles arrancan un duelo de poder a poder con los actuales campeones, Acereros de Monclova, que dejaron en el camino a Saltillo y reafirmaron su calidad de contendientes al título.