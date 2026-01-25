Se impone América al Morelia en amistoso

CIUDAD DE MÉXICO.- América aprovechó este parón de la Liga MX para medir fuerzas con el Atlético Morelia de la Liga de Expansión. Afortunadamente para las "Águilas", lograron ganar este duelo 2-1, sumando así su primera victoria del 2026 y los primeros goles en este año.

El arranque del equipo azulcrema en el Clausura 2026 ha dejado mucho que desear, pues el cuadro de André Jardine no ha ganado ni un partido y tampoco ha logrado mecer las redes del equipo rival, algo que preocupa a la afición.

Debido a los partidos amistosos de la Selección Mexicana, conformada por jugadores del torneo local, la FMF decidió pausar los duelos de esta jornada, pero para no perder ritmo, los clubes optaron por enfrentar algunos encuentros.

Los goleadores del América fueron el canterano Patricio Salas, quien ha tenido rodaje con el primer equipo desde el torneo pasado y Víctor Dávila. Además de haber sumado una victoria y de conseguir dos anotaciones, otra gran noticia para el equipo comandado de Jardine fue contar con Henry Martín, capitán y pieza clave del equipo en los últimos torneos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El atacante mexicano no ha visto minutos en este Clausura 2026, ya que arrastraba una lesión que le impedía participar con el resto de sus compañeros. La última vez que Henry estuvo en el campo fue el 29 de noviembre frente a los Rayados de Monterrey.

Este triunfo seguramente inyectará ánimo al América para su próximo duelo, el cual es frente a los Rayos del Necaxa el sábado 31 de enero en el Estadio Ciudad de los Deportes.