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Se impone Aston Villa ante Bologna

Se acerca a semis de Europa League; Ollie Watkins marca 2 goles

Por AP

Abril 10, 2026 03:00 a.m.
A
Se impone Aston Villa ante Bologna

Ollie Watkins anotó dos veces y Aston Villa venció el jueves a Bologna por 3-1 para quedar un paso más cerca de las semifinales de la Liga Europa, merced a su octava victoria consecutiva en la competición.

Ezri Konsa marcó el gol inicial del partido de ida de los cuartos de final justo antes del descanso, al rematar de cabeza un saque de esquina ejecutado con efecto por Youri Tielemans.

Watkins amplió la ventaja al inicio del segundo tiempo con un disparo que pasó entre las piernas del arquero Federico Ravaglia.

Jonathan Rowe recortó la diferencia a uno para el anfitrión Bologna en el último minuto, antes de que Watkins facturara su segundo tanto en el tiempo añadido.

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Villa alcanzó los cuartos de final en Europa por tercer año consecutivo y es cuarto en la Liga Premier inglesa, encaminado a clasificarse para la próxima Liga de Campeones.

Los partidos de vuelta se disputan el próximo jueves.

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