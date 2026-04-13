Se impone el Heat al Hawks

MIAMI.- El mexicano Jaime Jaquez Jr. coronó su candidatura al premio del mejor sexto hombre al anotar 26 puntos desde el banquillo; Bam Adebayo y Norman Powell sumaron 25 cada uno, y el Heat de Miami afinó para el torneo de play-in al vencer 143-117 a los Hawks de Atlanta el domingo por la noche.

Kel´el Ware anotó 16 unidades para Miami, que necesitará ganar dos partidos de play-in como visitante para meterse en los playoffs. El Heat logró esa hazaña la temporada pasada como el equipo número 10 al entrar al play-in.

Buddy Hield anotó 31 tantos, la mayor cifra del partido, en apenas 21 minutos desde el banquillo para Atlanta, que ya tenía asegurado un lugar en los playoffs antes del encuentro. Corey Kispert anotó 21 y Asa Newell terminó con 17 para los Hawks.

Miami cerró la temporada con un récord del equipo de 9.911 puntos.

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Los Hawks —que sabían que la mayoría de los escenarios al comenzar el día los dejarían en el quinto puesto, aunque existía la posibilidad de caer al sexto— decidieron priorizar la salud y el descanso, por lo que dejaron fuera a Nickeil Alexander-Walker, Dyson Daniels, CJ McCollum, Jalen Johnson, Jonathan Kuminga y Onyeka Okongwu, entre otros.

"Nuestro enfoque ha sido que nuestros jugadores lleguen sanos a la postemporada. Y después de eso, ya veremos contra quién jugamos y todas esas cosas cuando lleguemos a la postemporada", dijo el entrenador de los Hawks, Quin Snyde.

Atlanta terminó 46-36, su mejor marca desde el 48-34 de 2015-16. Miami terminó 43-39, cerrando la temporada regular con marca de .500 o mejor por 15ª vez en las 18 temporadas de Erik Spoelstra como entrenador principal.