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Se imponen los Cerveceros 5-2 a los Reales de Kansas

Por AP

Abril 05, 2026 03:00 a.m.
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Se imponen los Cerveceros 5-2 a los Reales de Kansas

KANSAS CITY, Missouri.- Garrett Mitchell igualó su récord de carreras impulsadas con un doble de dos anotaciones y un jonrón de tres carreras en las primeras tres entradas, y los Cerveceros de Milwaukee resistieron para vencer el sábado 5-2 a los Reales de Kansas City en el primer juego de la doble cartelera.

Chad Patrick (1-0) permitió cuatro hits y otorgó tres bases por bolas en cinco entradas sin permitir carreras con los Cerveceros. Aaron Ashby y Abner Uribe tomaron el relevo y le entregaron una ventaja de tres carreras al cerrador All-Star Trevor Megill, cuya base por bolas con dos outs a Bobby Witt Jr. en la novena los acercó al empate.

Megill ponchó a Vinnie Pasquantino con una recta de 98 mph para terminar el juego.

Mitchell hizo todo el daño ante el venezolano Luinder Avila (0-1), quien realizó su primera apertura en las Grandes Ligas con Kansas City después de lanzar como relevista en su temporada de novato el año pasado. Permitió las cinco carreras con ocho hits y dos bases por bolas en poco más de tres entradas.

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Avila fue llamado desde Omaha de la Triple-A para abrir el viernes por la noche en lugar de Michael Wacha, quien fue descartado por una enfermedad.

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