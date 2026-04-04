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Se imponen los Xolos a un inoperante Tigres

Por El Universal

Abril 04, 2026 03:00 a.m.
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Se imponen los Xolos a un inoperante Tigres

CIUDAD DE MÉXICO.- Xolos de Tijuana consiguió esta noche un importante triunfo (1-0) ante los Tigres de la UANL, en el estadio Caliente, en la jornada 13 del Clausura 2026.

Tijuana, que aun tiene esperanzas de meterse a la liguilla, no tuvo un gran encuentro, pero le fue suficiente ante unos inoperantes Tigres que poco a poco se van desfondando en el torneo.

El único gol del encuentro fue obra de Kevin Castañeda al 22 con un tiro desde fuera del área que Nahuel Guzmán no alcanzó a detener tras su estirada.

Xolos estuvo más cerca de aumentar el marcador, pero sus remates no tuvieron la dirección adecuada.

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Mientras que Tigres hizo el esfuerzo para empatar, pero careció de efectividad y de ritmo de juego para detener los embates del local. Con la victoria Xolos llegó a 15 unidades, instalándose en la décima posición, que le da alguna esperanza de meterse entre los ocho mejores.

Mientras que Tigres corre el riesgo de perder posiciones si América y Monterrey suman de a tres en esta jornada; además, a media semana enfrentará el partido de ida de la Copa de campeones de la Concacaf recibiendo al Seattle en el volcán.

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