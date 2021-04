Se juega ADSL su última carta

Con la imperiosa necesidad de obtener una victoria para no quedar en el último lugar de la tabla del cociente, el Atlético de San Luis se juega su última carta del Torneo Clausura Guardianes 2021, cuando reciba al cuadro de los Tuzos del Pachuca, partido que tendrá lugar este día a partir de las 21:00 horas en el Estadio Lastras Ramírez.

El cuadro del Atlético de San Luis hasta antes de celebrarse esta última fecha, ocupa el último lugar de la tabla de la multa con un porcentaje de 0.9552, sin embargo su promedio es muy volátil por cuestiones de que no tienen muchos partidos jugados en el máximo circuito del balompié mexicano y por lo tanto con una victoria podría rebasar al conjunto de los Rojinegros del Atlas.

Además se debe de tomar en consideración que este duelo entre potosinos e hidalguenses es de los llamados de 6 puntos para la tabla de cociente y por lo tanto es de suma importancia que el cuadro tunero logre una victoria ante la gente del Pachuca.

Lamentablemente desde hace un nueve fechas que el conjunto que dirige el técnico Leonel Rocco no ha podido ganar, por lo que la presión en el seno del equipo es evidente, pero ahora deberán de jugar con inteligencia para obtener un resultado que les sea favorable para todos, aunque se sabe que el Atlético de San Luis no se va a salvar de pagar la multa, solo que no sabe con exactitud qué cantidad deberá de pagar, hasta que no tenga el resultado de esta noche.

Ante la actual situación que se está viviendo en el equipo, los rumores no han dejado de circular, como el hecho de que tentativamente los españoles podrían dejar a la institución, pero el equipo se mantendría en San Luis Potosí, o como la que circulo en el sentido de que podría llenar nuevos inversionistas al cuadro de San Luis ahora procedentes de los Estados Unidos, por lo que por el momento son puras especulaciones.

En lo deportivo, el Atlético de San Luis lo que debe de hacer es ganar esta noche, aunque se sabe que Tuzos de Pachuca vendrá por la victoria ya que un triunfo le podría dar el pase al repechaje de este Torneo Clausura Guardines 2021.

Autobús de Pachuca se atora en puente

Los Tuzos del Pachuca no tuvieron la mejor de las entradas a San Luis Potosí, lugar donde jugarán la última jornada de la fase regular del Guardianes 2021.

En redes sociales se hicieron viral una imágenes donde se observa el autobús de los Tuzos atorado en un puente a su llegada a San Luis Potosí.

El transporte de los Tuzos quedó atorado en el puente del Río Santiago a la altura de Camino Antiguo a Soledad.

Según testigos, se solicitó apoyo para que el autobús pudiera continuar su camino.

Pachuca visita al Atlético de San Luis en el Alfonso Lastras en busca de un boleto a la reclasificación, mientras que el conjunto potosino intentará ganar y esperar una combinación de resultado para no permanecer en último lugar porcentual.