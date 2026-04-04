Se juegan las semifinales de la Copa Soledad

Quedaron definidos los equipos semifinalistas de la Copa Soledad 2026, que entra en su etapa decisiva con la presencia del actual campeón Pagasa-Warriors-Mariscos Jorge, que buscará defender su corona en la fiesta grande del certamen.

Junto al monarca, lograron su clasificación Real Cheix, Instituto Municipal de la Juventud y Barbudos Hetmac FC, quienes disputarán las semifinales este sábado en la Unidad Deportiva 21 de Marzo, en duelos programados a partir de las 11:00 horas. Este torneo forma parte de las actividades previas a la Feria Nacional de la Enchilada.

La jornada definitiva dejó emociones hasta el último minuto. En un duelo sin implicaciones en la tabla, Siplasa-Carrera cerró su participación con triunfo de 2-0 sobre Maquinados Ortiz-Home Chevy.

Por su parte, Real Cheix selló su pase como segundo del Grupo A tras una contundente goleada de 9-0 sobre Pecina FC-TSD Alarmas. La gran figura fue Juan M. Ramírez, autor de seis anotaciones que le valieron el título de goleo, acompañado por los tantos de José Luis Perales, Irving Martín del Campo y Yhair Ramírez.

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Uno de los encuentros más dramáticos fue el empate 1-1 entre Barbudos-Hetmac FC y el Instituto de la Juventud de Soledad, resultado que benefició a ambas escuadras para avanzar, dejando fuera al subcampeón Rancho Nuevo CH21. Ricardo Meza adelantó al IMJUVE al minuto 26, pero en el cierre apareció Leonardo Salgado con el gol del empate que aseguró el boleto a semifinales.

En el otro frente, el conjunto de CEFOR Promotora San Luis dejó escapar su clasificación tras igualar 1-1 ante Drywall-Kamaradas.

Luis Carrera adelantó a Promotora desde el minuto 3 de tiempo corrido, pero Germán Rodríguez marcó al minuto 85 para sellar el empate que significó su eliminación.

Con este panorama, las semifinales quedaron definidas: el líder Pagasa-Warriors-Mariscos Jorge enfrentará a Barbudos Hetmac FC en punto de las 11:00 horas, mientras que a las 13:00 horas se medirán Instituto Municipal de la Juventud y Real Cheix.