"Se menosprecia a todo en México"

CIUDAD DE MÉXICO.- Alan Pulido, delantero del Sporting Kansas City, afirma que en México se sigue menospreciando a la Major League Soccer, y eso es un error.

"En México se menosprecia todo, es de siempre. A nosotros, los que estamos acá, que hacemos bien las cosas, nos ven de diferente manera, y hablo tanto de los que estamos en la MLS como algunos de los que están en Europa.

"Esta Liga ha crecido, en competencias directas han llegado a finales. Cuando estaba en Chivas le ganamos a Toronto apenas, en penaltis. En México siempre se menosprecia a todo y más a la MLS".

Antes, reitera, "solo venían a jugar futbolistas que estaban cerca del retiro, ahora la Liga ha cambiado y llegan jugadores en su mejor nivel a la MLS y por ahí van de regreso al futbol europeo.

"Los medios de México piensan igual siempre, pero no se dan cuenta que el año pasado el LAFC eliminó a equipos mexicanos de la Concachampions y aunque es verdad, el nivel no está parejo aún, pero está muy cerca. En popularidad la MLS ha rebasado a la Liga MX, por eso exporta muchos jugadores a Europa".

El atacante nacido en Tigres, señaló que este año es muy importante para él, ya que quiere destacar en su equipo, para ser llamado con la Selección Mexicana a la Copa Oro o a los Juegos Olímpicos:

"Este año para mí es muy importante, está la Copa Oro, los Olímpicos, y el Mundial y si estoy en mi mejor versión podría ser considerado, todo depende de mí".

Negó estar en contra de que los naturalizados, como Rogelio Funes Mori, sean llamados ala Selección: "Entre más competencia haya en el futbol, será importante, eso me ayuda a crecer y no me relaja nada, me ayuda a no bajar los brazos".

Sobre su futuro, no descarta regresar a jugar a la Liga MX, aunque el sueño de regresar a Europa, sigue presente:

"Voy viviendo el día a día. Sé perfectamente que el futbol es de momentos, pero no se descarta ninguna posibilidad, en cualquier momento se puede regresar a la Liga Mexicana, pero no cierro la posibilidad de ir a Europa, aunque por la edad lo veo difícil".