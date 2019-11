Se presentaron seis controversias más de jugadores de Veracruz

Se presentaron seis controversias más a las 41 que se anunciaron la semana pasada por integrantes del equipo Veracruz ante la Comisión de Conciliación y Resolución de Controversias.

Las 47 controversias que han sido expuestas, corresponden 24 a Liga MX, 13 Liga MX Femenil, 7 Sub 20, 1 Sub 17 y 2 a Liga Premier.

"Asimismo, se informa que el pasado 30 de octubre se llevaron a cabo las audiencias de conciliación en Veracruz. Por lo que se refiere a las controversias de Liga MX Femenil, Sub 20, Sub 17 y Premier, el Club aunque no compareció, solicitó una prórroga para poder fijar su postura, la cual vence ?el próximo lunes 4 de noviembre", se explicó.

Por otra parte, en cuanto a las controversias de jugadores de Liga MX, el Club compareció a través de su abogado limitándose a solicitar una prórroga, por lo que la Comisión de Conciliación y Resolución de Controversias otorgó, por única ocasión y de manera improrrogable, un plazo de 48 horas para manifestarse al respecto, el cual vence el día de ?hoy a las 11:59 P.M.

"Una vez transcurridos los términos, la CCRC emitirá la resolución correspondiente y, en su caso, si no se recibiera el pago del Club Veracruz, y ante la urgencia y gravedad de esta situación, una vez más la FMF financiará un adelanto con base en los Contratos Federativos registrados, esperando que dicho pago pueda realizarse en el transcurso de la siguiente semana", sentenció.