¿Se quedará "Jimmy" Lozano con el Tricolor?

CIUDAD DE MÉXICO, junio 21 (EL UNIVERSAL). - Jaime "Jimmy" Lozano llegó a la dirección técnica de la Selección Mexicana como interino. Esto, tras el despido de Diego Cocca.

Ante el "adiós" de Cocca, Juan Carlos Rodríguez ?comisionado presidente de la Federación Mexicana de Futbol? nombró a "Jimmy" como interino para la Copa Oro 2023.

Sin embargo, en cuanto termine el torneo (lo conquiste o no la Selección Mexicana), el joven entrenador continuará en la estructura del equipo mexicano Mayor.

Si Juan Carlos Rodríguez, junto a Ivar Sisniega ?presidente ejecutivo de la Femexfut? y Duilio Davino, director deportivo de la Selección Nacionales Varoniles, deciden que habrá un nuevo técnico nacional, Lozano quedará dentro del nuevo cuerpo técnico como auxiliar institucional de la FMF.

Todo esto con miras al Mundial del 2026, donde México será coanfitrión con Estados Unidos y Canadá.

Además, si Jaime Lozano se queda como el director técnico nacional, lo que no se descarta, se buscaría quién se quedara con ese puesto de auxiliar institucional. La idea, al final de cuentas, es que se construya una estructura a largo plazo, que haya una continuidad.

¿Quiénes son los técnicos de las Selecciones Mexicanas? Hasta el momento, la estructura de Selecciones Mexicanas en cuestión de cuerpos técnicos, quedó de la siguiente forma:

Selección Mayor: Jaime Lozano.

Selección Sub 23: Gerardo Espinoza.

Selección Sub 20: Raúl Chabrand.

Selección Sub 18: Alex Diego.

Selección Sub 17: Carlos Cariño.

Selección Sub 16: Vacante.

Selección Sub 15: José Antonio Castro.

¿Quién es Jaime Lozano? Jaime Lozano es viejo conocido de la estructura de selecciones, cuando trabajó como responsable principal del equipo Sub 23 que participó en los Juegos Panamericanos de Lima en el 2019, donde ganó la medalla de bronce y los Juegos Olímpico de Tokio 2020, donde también quedó en el tercer lugar.

"Jimmy" debutará el 25 de junio en Houston en contra de Honduras, el 29 se enfrentará a Haití en Glendale, Arizona y el 2 de julio cerrará la primera fase contra Qatar en Santa Clara, California.