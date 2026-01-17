Se realizó exitosa función de boxeo cuadrangular

Con una intensa jornada de combates, el pasado domingo 11 de enero se llevó a cabo el cuadrangular de boxeo en la nueva casa del boxeo en San Luis Potosí, el Deportivo Plan de Ayutla, escenario que reunió a pugilistas de distintos gimnasios del estado y de entidades vecinas.

La función contó con un total de 24 peleas, en las que se vivieron duelos de gran nivel, definidos por decisión, abandono, RSC e incluso un empate, reflejando el crecimiento y la competitividad del boxeo amateur en la región.

Entre los resultados más destacados, Mia Sofía Noriega, del Gym Morales Boxing, abrió la cartelera con victoria por decisión sobre Ana Torres, del Gym Plan de Ayutla. César Ramírez, de Boxing Bear, se impuso también por decisión a Matías Rinón Juárez, de Guerreros Boxing, mientras que Dilan Martínez, del Gym Diablo, ganó por abandono a Jhosmar Coyotl.

El gimnasio anfitrión, Plan de Ayutla, tuvo una actuación sobresaliente al sumar múltiples triunfos, entre ellos los de Erick Loranca, Joshua Caballero, Alejandro Keneth Pérez por RSC, Isabela Silos, Gerardo Quistian Vázquez, Jorge Vargas, Jesús Ruiz, Marco Antonio Gill, Gabriel Torres, David Rojas y Elliot Escalera, todos por decisión en sus respectivos combates.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Asimismo, se registraron victorias importantes para representantes de otros gimnasios como Yeremy, del Gym Diablo Aguascalientes; Edson Rusell y Tlaloc Rusell, de Gallos Zacatecas; Santiago Batres y Jaime Ruiz Montante, del Gym Acrópolis; Alan Efraín Salazar, de Guerreros Boxing; Emiliano Banda, de Montiel Boxing, quien ganó por impedimento médico; además de Iker García y Cristian David Pérez Juárez.

La única pelea que terminó en empate fue protagonizada por Atzel Hernández, de Plan de Ayutla, y Luis Ángel Campos, de Guerreros Boxing, en un combate parejo que mantuvo al público expectante hasta el final.