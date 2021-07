Se realizó la 5ta. Copa Teen Cheer

Con motivo de la celebración de su XVI aniversario de Teen Cheer Porristas Academy, se llevó a cabo la V Copa Teen Cheer y en donde se presentó un programa muy variado para todos los asistentes que disfrutaron de una competencia de gran nivel.

Fue en el año 2005 que abrió sus puertas en San Luis Potosí, siendo la primera escuela de porristas y camping de verano especializado en las disciplinas de porra, baile y gimnasia en nuestra ciudad. Y que a la fecha se ha convertido en uno de los equipos con mayores logros a nivel estatal, nacional e internacional.

Para este año la gran sorpresa fue la incursión de una nueva disciplina, la Danza Aérea que sin duda encantó a los asistentes con rutinas espectaculares en telas suspendidas. La coordinación del evento estuvo a cargo de la directora de la Academia LCG. Fabiola Fierro Ayala y para evaluar a las participantes se contó con tres jueces con trayectoria en las áreas de porra, baile, gimnasia y danza aérea: de San Luis Potosí, Valeria Bárcenas Ruiz y Vanessa Nathaly Pérez Robledo, y de Guadalajara Hernán Ojeda Delgado.

Los equipos participantes fueron Club Estrella, Flyer Academy, Colegio Sagrado Corazón y el anfitrión Teen-Cheer Porristas Academy. Los resultados son los siguientes:

GIMNASIA

Categoría Kínder 1.- Itzayana Guadalupe García Gil y Jimena Torres Robledo. Categoría Kínder 2, 1.- Mariana Palomares Anaya e Ivana Quetzali García Gil. Categoría Kínder 3, 1.- Andrea Díaz de León Tovar y María Paula Sánchez Blanco. De Teen-Cheer Porristas Academy, 1.- All Around y Campeona de Gimnasia Categoría Kínder fue para Aurora Acevedo Morales. De Club Estrella. 1.- All Around y Campeona de Circuito Gimnástico Categoría Kínder fue para Andrea Sofía Martínez Balderas. El primer lugar All Around y Campeona de Cheer Categoría Kínder fue para Ana Sofía Temblador Medina de Teen-Cheer Porristas Academy.

En la categoría Mini 1, 1.- Ana Paula García Ventura, Victoria Jáuregui Bocanegra y Natalia Geraldine Rivera Ortiz. Categoría Mini 2, 1.- Regina Alitzel Gallardo Rodríguez de Teen-Cheer Porristas Academy. El primer lugar All Around y Campeona de Gimnasia Categoría Mini fue para Daniela Díaz de León Tovar del Club Estrella. El primer lugar All Around y Campeona de Circuito Gimnástico Categoría Mini fue para Yaretzi Rivera Montalvo del Club Estrella. Y el primer lugar All Around y Campeona de Cheer Categoría Mini fue para Daniela Palomares Anaya de Teen-Cheer Porristas Academy.

En la Categoría Junior, primer lugar All Around y Campeona de Gimnasia fue para Valeria Alejandrina Castillo Juache del Club Estrella. El primer lugar All Around y Campeona de Circuito Gimnástico fue para Giuliana Damken Gallegos del Club Estrella. Y el primer lugar All Around y Campeona de Cheer fue para Valeria Coronado Barrios de Teen-Cheer Porristas Academy.

En la Categoría Escolar, el primer lugar All Around y Campeona de Gimnasia fue para Sara Sofía López Delgadillo del Colegio Sagrado Corazón. El primer lugar All Around y Campeona de Circuito Gimnástico fue para Dania Fernanda Torres Cázares del Colegio Sagrado Corazón. Y el primer lugar All Around y Campeona de Cheer fue para María Alejandra Acevedo Ortega del Colegio Sagrado Corazón.

En la Categoría Elite 1, el primer lugar fue para Sofía del Pilar Segura Balleza. En la Categoría Elite 2, el primer lugar fue para Leslie Alessandra Auces Gutiérrez. En la Categoría Elite 3, el primer lugar fue para Ilse Sofía Marroquín Fierro y Mariana Kerani Alvarez Castañeda. En la Categoría Elite 4, el primer lugar fue para Ximena Velázquez Andrade y Corina Paulette Castillo Carreón. En la Categoría Elite 5, el primer lugar fue para Elizabeth Rivas Melo, de Club Estrella.

En Cheer Individual, Categoría Elite 1, el primer lugar fue para Sofía del Pilar Segura Balleza. En la Categoría Elite 2, el primer lugar fue para Leslie Alessandra Auces Gutiérrez. En la Categoría Elite 3, el primer lugar fue para Ilse Sofía Marroquín Fierro y Mariana Kerani Álvarez Castañeda. En la Categoría Elite 4, el primer lugar fue para Ximena Velázquez Andrade y Corina Paulette Castillo Carreón. En la Categoría Elite 5, el primer lugar fue para Elizabeth Rivas Melo. En la Categoría Elite 6, el primer lugar fue para Marietta Montañez Álvarez, de Teen-Cheer Porristas Academy. En la Categoría All Around Cheer Individual el primer lugar fue para Marietta Montañez Álvarez, el segundo lugar fue para Mariana Kerani Álvarez Castañeda y el tercer lugar fue para Ilse Sofía Marroquín Fierro.