Se suspendió la Finalissima

NYON.- La UEFA informó el domingo que la Finalissima, el partido entre Argentina y España, que estaba previsto a disputarse en Qatar, fue canceledo debido a la guerra en Oriente Medio.

El encuentro entre el campeón sudamericano Argentina y el campeón europeo España estaba programado para jugarse en Doha el 27 de marzo. Iba a ser un duelo estelar entre los equipos liderados por Lionel Messi y Lamine Yamal previo a la Copa Mundia l que se escenificara en Norteamérica dentro de tres meses.

La seguridad del partido quedó seriamente en entredicho cuando Irán intensificó sus ataques contra países vecinos en represalia por los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel, que ya van por su tercera semana.

"Tras intensas conversaciones entre la UEFA y las autoridades organizadoras de Qatar, se ha anunciado hoy que, debido a la actual situación política en la región, la Finalissima entre España, ganadora de la Eurocopa 2024, y Argentina, campeona de la Copa América 2024 de la CONMEBOL, no podrá disputarse, como se esperaba, en Catar el 27 de marzo", señaló la UEFA en un comunicado.

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Argentina y España iban a jugar en el Estadio Lusail, que fue sede de la épica final del Mundial 2022. Argentina ganó una tanda de penales ante Francia después de que Messi marcara dos goles y Kylian Mbappé lograra un triplete en un vibrante empate 3-3.

Según se informó, se consideraron otras sedes como alternativas a Doha, incluida la capital de España. Sin embargo, la UEFA indicó que todas las demás alternativas viables que exploró "finalmente resultaron inaceptables para la Asociación del Fútbol Argentino".

"La primera opción era celebrar el partido en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid en la fecha original, con un reparto al 50 % de los aficionados en el estadio. Esto habría proporcionado un escenario de talla mundial, acorde con un evento tan prestigioso, pero Argentina se negó", explicó la UEFA.

También se rechazó la opción de organizar el evento a doble partido —uno en Madrid el 27 de marzo y el otro en Buenos Aires antes de la Eurocopa y la Copa América en 2028—. Argentina había propuesto jugar el partido más adelante este año, después del Mundial, pero España no tenía fechas disponibles.