“Se vienen mejores cosas”: Maytorena

Por Romario Ventura

Agosto 10, 2025 03:00 a.m.
A
"Se vienen mejores cosas": Maytorena

La noche de este viernes, Santos del Potosí consiguió por fin una victoria en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) al imponerse a las Abejas de León, logrando así su segundo triunfo de la temporada.

Tras el encuentro, el coach asistente Amsy Maytorena expresó su satisfacción en zona mixta: “Gracias a Dios se nos dio el resultado. Creo que los muchachos hicieron lo que les pedimos y jugamos físico, siendo el parteaguas de lo que viene en el equipo. Tenemos un grupo con el que trabajaremos para que lleguen mejores resultados”.

Maytorena adelantó que este triunfo podría marcar el inicio de una etapa más competitiva: “Después de esta victoria vienen mejores cosas. Que lo sepan de una vez: vienen jugadores de calidad, ya se han destapado en redes, y podremos lograr la meta de llegar al play-in o al playoff”.

El asistente también resaltó el aporte de los nuevos elementos, en especial del joven base Diego: “Es lo que nos faltaba, un base que pudiera suplir en momentos a Tjader Fernández, y Diego González lo hizo de la mejor forma esta noche. Es un novato que escucha y lleva bien las riendas del juego”.

Con este resultado, Santos del Potosí buscará aprovechar el impulso anímico para seguir sumando ahora con una dura visita a Mexicali con el líder de la competencia.

