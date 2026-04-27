Se vienen tiempos mejores: Chabrand

El Atlético de San Luis concluyó su participación en la fase regular del torneo con una derrota de 2-1 ante FC Juárez, en duelo disputado el pasado sábado en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

Tras el encuentro, el director técnico Raúl Chabrand compartió sus impresiones sobre el desempeño del equipo y el futuro inmediato de la institución, destacando el respaldo de la directiva y la expectativa de una mejora en los resultados.

"Vienen tiempos mejores. La directiva siempre está trabajando para que el equipo esté en las mejores condiciones. Nosotros estamos alineados al proyecto y sabemos que se busca cumplir con las expectativas de la afición", expresó el estratega.

Chabrand reconoció que asumir el cargo representó una oportunidad importante, tanto para él como para su cuerpo técnico, resaltando el compromiso institucional y el sentido de pertenencia hacia el club.

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"Me siento muy orgulloso de todos los jugadores. Recibimos respeto, profesionalismo y entrega. El futbol es cambiante y no sabemos quién continuará, pero todos demostraron ser grandes profesionales", señaló.

Asimismo, tuvo palabras de reconocimiento para el delantero Pedro, a quien calificó como un referente dentro y fuera de la cancha. "Es un orgullo haberlo dirigido. Es un gran profesional, un líder y alguien que eleva el nivel de la liga", añadió.

En cuanto al desarrollo del partido, el estratega consideró que, pese a que ambos equipos ya no tenían aspiraciones en el torneo, se ofreció un duelo competitivo. "Espero que la gente haya disfrutado el partido. Los dos equipos se brindaron en la cancha. Enfrentamos a un rival con jugadores de jerarquía y un gran técnico. No conseguimos la victoria, pero no tengo nada que reprochar a mis jugadores", concluyó.