Seahawks conquistan el Super Bowl al vencer a los Patriots

SANTA CLARA, California, EE.UU. (AP) — La defensa ganó este campeonato.

Devon Witherspoon, Derick Hall, Byron Murphy y el resto de l a feroz unidad de Mike Macdonald aplastaron a Drake Maye, y los Seahawks de Seattle vencieron el domingo 29-13 a los Patriots de Nueva York para conquistar el segundo Super Bowl de la franquicia.

Sam Darnold lanzó un pase de touchdown a AJ Barner, Kenneth Walker III corrió para 135 yardas y Jason Myers acertó en sus cinco intentos de gol de campo.

Uchenna Nwosu culminó una actuación defensiva contundente al interceptar un pase de Maye en el aire después de que Witherspoon golpeara su brazo y lo devolviera 45 yardas para la anotación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La defensa "Dark Side" o "Lado Oscuro" de Seattle ayudó a Darnold a convertirse en el primer quarterback de la clase del draft de 2018 en consagrarse en un Super Bowl, por delante de Josh Allen, Baker Mayfield y Lamar Jackson.

"Es una sensación única", dijo Witherspoon. "Hablas de un grupo de jugadores que luchan todos los días, que creen el uno en el otro y en su entrenador, no puedes describir mejor a este grupo. Es simplemente una sensación única. Pasamos por mucho, pero creímos".

Etiquetado como un fracaso, descartado por dos equipos y considerado prescindible por otros dos, Darnold demostró que sus detractores estaban equivocados, llevando a los Seahawks a lograr un récord de 17-3.

Después de liderar la NFL con 20 pérdidas de balón en la temporada regular, Darnold no tuvo ninguna en tres juegos de playoffs. No estuvo particularmente preciso contra una sólida defensa de los Patriots, pero protegió el balón y fue lo suficientemente eficiente, terminando 19 de 38 para 202 yardas.

"Hacer esto con este equipo, no lo hubiera querido de otra forma", manifestó Darnold. "Estoy tan orgulloso de nuestros jugadores, nuestra defensa. Quiero decir, no puedo decir suficientes cosas buenas sobre nuestra defensa, nuestros equipos especiales"

Los Seahawks capturaron a Maye seis veces, incluidas dos cada uno por Hall y Murphy. La captura y pérdida de balón de Hall a finales del tercer cuarto sirvieron la mesa para que Darnold conectara con Barner en un pase de anotación de 16 yardas para poner el marcador 19-0.

La intercepción de Julian Love preparó otro gol de campo que puso el marcador 22-7 con 5:35 restantes.

Los Patriots (17-4) despejaron en las primeras ocho series, excluyendo un rodilla a tierra para terminar la primera mitad.

Con el marcador 19-0 en contra, Maye y la ofensiva de Nueva Inglaterra finalmente comenzaron a avanzar. Apurado, conectó con Mack Hollins para 24 yardas y luego lanzó un pase perfecto de 35 yardas para touchdown a Hollins por el lado izquierdo para reducir el déficit a 19-7.

Tom Brady una vez llevó a los Patriots de Bill Belichick a la mayor remontada en la historia del Super Bowl, cuando Nueva Inglaterra se recuperó de una desventaja 28-3 contra Atlanta para una victoria 34-28 en tiempo extra.

Pero Maye, quien escoltó a Matthew Stafford en la votación del premio MVP de AP-NFL en la puja más cerrada en dos décadas, no logró achicar la diferencia. Tuvo la oportunidad de acercarse más, pero su pase imprudente en triple cobertura fue interceptado por Love y los Patriots quedaron 15 puntos abajo cuando recuperaron el balón con 5:35 restantes.

Luego vino el touchdown de Nwosu, una manera adecuada de culminar un esfuerzo abrumador por parte de la defensa más asfixiante de la NFL.

El pase de touchdown de siete yardas de Maye a Rhamondre Stevenson al final del juego solo hizo que la diferencia fuera menor.

Los Seahawks tomaron una ventaja 3-0 con el gol de campo de 33 yardas de Myers en la primera serie del juego. Myers conectó desde 39 y 41 yardas para extender la ventaja a 9-0 al medio tiempo. Fue bueno desde 41 en la primera serie de Seattle del tercer cuarto para poner el 12-0 en el marcador.

Jugador del partido de los Patriots

El cornerback Christian González hizo dos jugadas sobresalientes para evitar posibles touchdowns en el segundo cuarto. Corrió hacia atrás y saltó en el aire para desviar un pase profundo a Rasheed Shahid que podría haber sido un touchdown de 76 yardas.

En la última serie de Seattle en la primera mitad, el jugador de raíces colombianas derribó un pase al receptor All-Pro Jaxon Smith-Njigba que habría sido un touchdown de 23 yardas.

Mills logra una captura dos por uno

Rylie Mills empujó al guardia izquierdo Jared Wilson hacia Maye y derribó a ambos en una de las capturas de Seattle.

Bad Bunny brilla en el medio tiempo

Bad Bunny encabezó una actuación visualmente impresionante en el medio tiempo que también contó con apariciones de Lady Gaga y Ricky Martin. El artista puertorriqueño ganador del Grammy actuó completamente en español.

Los Patriots se quedan esperando por un séptimo título

Los Patriots no lograron obtener el séptimo Super Bowl de la franquicia, lo que habría establecido un récord de la NFL. Están empatados con los Steelers con seis campeonatos.

Mike Vrabel, el entrenador del año de la NFL por AP, aspiraba a convertirse en la quinta persona en ganar un Super Bowl como jugador y entrenador en jefe y el primero en hacerlo con el mismo equipo.

Maye, de 23 años, intentaba convertirse en el mariscal de campo más joven en ganar un Trofeo Lombardi. Ben Roethlisberger aún mantiene esa marca.