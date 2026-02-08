Seahawks quieren vengarse de Pats

México.- Cuando Malcolm Butler interceptó en la línea de gol el pase de Russell Wilson, el tiempo se detuvo para los aficionados de los Seattle Seahawks, que todavía tienen la herida abierta en sus corazones y esperan que 11 años después, puedan vengarse con una victoria en el Super Bowl LX.

En conferencia de prensa previa al Súper Domingo en el estadio Levi´s, algunos de los protagonistas de la actual plantilla de los Seahawks hablaron al respecto y las opiniones están divididas. Por un lado, están quienes ven este partido como una revancha de aquella noche, y del otro, quienes no piensan en eso y solamente se enfocan en ganar el campeonato.

El entrenador del equipo, Mike Macdonald, al ser cuestionado si ha discutido sobre ese partido con sus jugadores, aseguró que "no, no lo hemos hablado ni una vez. Tenemos mucho respeto por los equipos del pasado en nuestra historia como franquicia, pero estamos enfocados en nosotros y en cómo podemos ganar este partido". Además, el estratega habló sobre cómo cambia su planeación de partido contra un rival como New England.

"Cuando repites rivales analizas lo que pasó en el pasado, pero este juego lo tratamos como cualquier semana de la temporada. Al no enfrentarnos antes a los Pats, haber tenido una semana extra nos ayudó para analizar y conocerlos más a detalle", agregó.

El esquinero Devon Witherspoon se encuentra en un punto medio, ya que "no siento que debamos vengarnos, pero sí queremos ganar el campeonato por los aficionados". Quien tiene claro su deseo de cerrar esa herida es el ala cerrada AJ Banner.

"Ese partido fue hace mucho tiempo, pero todavía duele en los corazones de los aficionados de los Seahawks, así que nos gustaría hacernos cargo del asunto después de 11 años".