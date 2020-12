Sebastian Vettel se despide de Ferrari sin campeonato mundial

Este fin de semana, Sebastian Vettel se despide de Ferrari, después de seis temporadas, 14 victorias, 55 podios y cero campeonatos mundiales.

Un sabor agridulce para el alemán, cuatro veces monarca de la Fórmula Uno –todas con Red Bull– y quien pasará a correr para la nueva escudería bajo el nombre de Aston Martino, por no haberse consagrado con el Cavallino Rampante.

"Me siento decepcionado porque no pude lograr la meta que me propuse, pero, al final, solo tienes dos formas de lidiar con eso: te derrumbas o vuelves más fuerte. La primera opción está fuera de discusión para mí. Siempre miro hacia adelante y eso, de alguna manera, es decisivo", comentó el germano, previo al Gran Premio de Abu Dabi, última carrera de 2020.

Vettel llegó a la Scuderia en 2015, después de alcanzar cuatro veces la gloria con los austriacos. Con su curriculum, Seb lució como el heredero de las glorias de Michael Schumacher, campeón siete veces dentro de la F1, cinco con el bólido de Ferrari.

El dominio de Mercedes en los últimos años, con seis títulos de Lewis Hamilton y uno de Nico Rosberg, frenaron una época dorada para el Cavallino Rampante.

Durante sus primeras cuatro campañas con la organización italiana, Vettel se mantuvo en disputa por el campeonato, con dos segundos lugares y un tercero en el campeonato de pilotos; sin embargo, en el último par de temporadas, su rendimiento vino a la baja, al cerrar quinto y 13 (a la espera de los resultados de Abu Dabi), respectivamente.

"Hay muchas explicaciones para esto. La conclusión es que todo se trata de éxito, de lograr los objetivos que te propongas. Los primeros años también fueron prometedores, los últimos años no, aunque todos pusieron todo su corazón en ello. Al final, no funcionó por varias razones y perdimos los objetivos que nos habíamos marcado... y, por supuesto, la euforia inicial disminuye", añadió el alemán a "F1-insider".

Sobre su futuro cercano, en el cual sustituirá al mexicano Sergio Pérez en lo que será Aston Martin, Vettel no escondió la motivación por correr en otro monoplaza.

"No es una cuestión de confianza, sino de curiosidad y alegría por las cosas nuevas. Estoy muy emocionado con el proyecto y lo espero con ansias. Hay mucha energía positiva en el término curiosidad y puedo confiar tanto en él como en un objetivo completamente diferente para hacer avanzar al equipo. Confío en mi experiencia y en lo que puedo lograr detrás del volante", indicó.

"Mi tiempo en Ferrari también ha dejado su huella en mí, he aprendido mucho, me he desarrollado más y ahora estoy en un nivel diferente al de antes, dentro y fuera de la pista. Pero no espero ninguna garantía de éxito en el futuro, espero mucho trabajo duro".