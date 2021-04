Selección femenil empata contra Eslovaquia en su gira por Europa

La Selección Mexicana Femenil empató en su primer partido de preparación en su gira por Europa este fin de semana. El combinado nacional empató sin goles frente a su similar de Eslovaquia.

Con algunas jugadoras clave de la Selección Femenil en la banca, pensando en el duelo del próximo martes frente a una potencia como España, Mónica Vergara se guardó algunas piezas frente a Eslovaquia, equipo con el que no pudo romper el cero.

En la primera parte, las atacantes de Chivas y Atlas, Alicia Cervantes y Alison González, tuvieron algunas jugadas que no pudieron concretar ante el arco rival.

En el segundo tiempo, el juego se puso más físico y con pocas llegadas claras de ambos equipos y muchos cambios, el Tricolor y Eslovaquia no se hicieron daño en el primer duelo de preparación en Viena, Austria.

La Selección Femenil se medirá a España el próximo martes en punto de las 12:00 horas, en un duelo correspondiente al segundo amistoso de esta gira por Europa.