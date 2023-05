Selección Mexicana de Natación Artística del calvario al oro

Hoy la Selección Mexicana de Nación Artística festeja con una medalla de oro su participación en la Copa del Mundo que se realizó en Somabay, Egipto; para llegar a esta competencia el equipo vivió angustia y preocupación debido a la falta de recursos económicos para realizar el viaje.



La problemática que enfrentan los atletas mexicanos de disciplinas acuáticas no fue la excepción en la natación artística, ya que ellas tampoco reciben la beca deportiva de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade); debido a que no reconocen a Kiril Todorov como presidente de la Federación Mexicana de Natación, situación que sí lo hace Ana Guevara, directora de la Conade y ahí la razón por la que el organismo no entrega la beca deportiva.

Pese a esta dificultad, la Selección Mexicana de Natación Artística buscó la manera de conseguir los recursos para viajar a Egipto.

La primera medida que tomaron como equipo fue la venta de trajes de baño, "Volemos juntos" fue como las nadadoras anunciaron la venta de esta ropa deportiva en asociación con la marca Safetti, quien creó los modelos con mariposa monarca para mujer y hombre, el diseño se debe a que forma parte de la rutina de las nadadoras.

Los costos eran de mil pesos para caballero y mil 250 para mujeres, esto formaba parte de una preventa, misma que ya terminó. Del precio un porcentaje era destinado para las ´sirenas mexicanas´ quienes tenían que recaudar un promedio de 800 mil pesos para ir a la competencia.

Días después de este proyecto, la Selección Mexicana de Natación Artística fueron recibidas por los empresarios Carlos Slim y Arturo Elías Ayub quienes a través de la Fundación Telmex les extendieron el apoyo para su competencia.

"Es para nosotras un honor compartirles que tanto los vuelos, el hospedaje y la alimentación de las 14 personas que viajamos (10 nadadoras, 1 nadador, 2 entrenados y 1 fisiatra) serán patrocinados por Fundación Telmex Telcel", comunicaron las deportistas.

De igual forma otras 9 marcas se sumaron al apoyo de las atletas, quienes viajaron el 8 de mayo a Egipto y consiguieron el objetivo.

La Selección Mexicana de Natación Artística se bañó de oro

El obstáculo económico lo superó la Selección Mexicana de Natación Artística, así que en Egipto sólo les quedaba superar el aspecto deportivo y no defraudaron a quienes confiaron en ellas.

Nuria Diosdado, Joana Jiménez, Regina Álvarez, Jessica Sobrino, Glenda Inzunza, Samanta Rodríguez, Daniela Estrada, Pamela Toscano, Itzamary González y Fernanda Arellano entraron a la alberca y conquistaron con su rutina con música de Queen, específicamente la canción ´Don´t Stop Me Now".

El resultado fue conseguir la puntuación de 270.1583 puntos para ganar la medalla de oro en la prueba de equipo técnico en la Copa Mundial de Natación Artística. La plata fue para Italia (269.7084 puntos) y el bronce para Francia (253.5312 puntos)

"No saben cuánto me sabe esta medalla de oro, verdad, todo lo que hemos vividos estos meses, la falta de recursos y la búsqueda de apoyos. Escuchar el Himno Nacional Mexicano no tuvo precio, valió cada día de presión estrés y de incertidumbre", escribió Jessica Sobrino en su cuenta de Instagram.

La próxima aparición de la Selección Mexicana de Natación Artística será participar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 en junio próximo, así como el Mundial de Natación en julio.