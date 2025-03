El Tricolor ya tiene rivales para junio; son europeos

En cuestión de días la Selección Mexicana estará disputando en los Estados Unidos el Final Four de la Nations League de la Concacaf, donde se medirá en la semifinal a Canadá.

El Tricolor de Javier Aguirre busca ser campeón por primera vez de esta competencia, pero de cara a estos duelos en Los Ángeles, California, se ha revelado qué rivales tendrá el combinado mexicano para mediados del 2025.

¿Cuándo juega la Selección Mexicana el Final Four de la Nations League de la Concacaf?

La agenda de la Selección Mexicana para el Final Four de la Nations League de la Concacaf es la siguiente:

Canadá vs México (Semifinal)

Fecha: 20 de marzo

Hora: 20:30 (Tiempo del centro de México)

Estadio: SoFi

Final o partido por el tercer lugar

Fecha: 23 de marzo

Hora: 16:00 o 19:30 (Tiempo del centro de México)

Estadio: SoFi

¿A quiénes se enfrentará la Selección Mexicana en junio?

Para la gira que hará México por los Estados Unidos en junio, Soccer United Marketing y la Federación Mexicana de Futbol confirmaron que el equipo jugará ante rivales europeos.

El primer partido de la Selección Mexicana en junio será el sábado 7 ante Suiza.

Este duelo se disputará en el Rice-Eccles Stadium de Salt Lake City, en el campus de la Universidad de Utah.

Tras enfrentarse a los suizos, el Tricolor de Javier Aguirre viajará a Carolina del Norte para medirse el martes 10 al seleccionado de Turquía.

El segundo choque de México a mitad de año en Estados Unidos tendrá como sede el Kenan Stadium de Chapel Hill.