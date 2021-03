Selección Sub-23 debe mejorar a pesar de golear: Jaime Lozano

Jaime Lozano, entrenador de la Selección Mexicana sub-23, reconoció que debe mejorar, a pesar de la goleada sobre República Dominicana (4-1), en el debut del Preolímpico de la Concacaf.

El marcador señaló una superioridad clara por parte del Tricolor, que por momentos no se vio como tal, por lo que apenas tienen dos días para ajustar, previo al compromiso ante Costa Rica.

"Debemos mejorar con la pelota. Estuvimos descoordinados y eso me gustaría mejorar, al igual que la contundencia, porque pudimos irnos con dos goles más", comentó el Jimmy, en videoconferencia.

"Estaremos muy atentos y haremos todo los posible para darle las mejores herramientas al equipo. Generamos opciones muy claras y me gustaría ver más flujo de balón. Defensivamente recuperamos más rápido la pelota y nos reubicamos bien, algo que nos costó hoy", analizó Lozano.

Sobre lo mostrado por el Tricolor juvenil –liderado por el hat-trick de Sebastián Córdova–, el timonel explicó que "vamos a ir creciendo, conforme pasen los días y el torneo. Veo mucha disposición por parte del grupo y lo importante era ganar. Creo que, poco a poco, estaremos mejor y llegar más fuertes ante Costa Rica".

Los Ticos perdieron (0-1) ante Estados Unidos, en el primer encuentro del Preolímpico, por lo que saldrán obligados ante los mexicanos este domingo.