Seleccionado mexicano Sub 22 con dengue

Jairo Torres, jugador del Atlas causó baja de la Selección Sub 22 que esta semana entrenará en el Centro de Alto Rendimiento.

La Dirección de Selecciones Nacionales informó que Torres, jugador de los Rojinegros, no estará en el equipo que dirige Jaime Lozano, por presentar un cuadro de dengue. "El futbolista presenta un cuadro de dengue, por lo que no concentrará el día en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Futbol".

En su lugar será convocado Francisco Figueroa Díaz, jugador del Pachuca. Ían Jairo Misael Torres Ramírez, volante ofensivo, ha participado catorce partidos con los Zorros, siendo titular en diez. No ha marcado un solo gol. En los juegos de preparación que ha tenido con la Sub 22, ha sido recurrente como jugador titular.

El dengue: "Es una enfermedad causada por un virus y se transmite a las personas por la picadura del mosquito portador de la enfermedad. El dengue no se transmite de una persona a otra y actualmente no hay vacuna para combatirlo", según informa el Instituto Mexicano del Seguro Social.

El periodo "de incubación del dengue es de 4 a 7 días a partir del contacto con el virus, la enfermedad dura hasta 15 días".