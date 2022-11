Seleccionador de Arabia se disculpa por decepcionar a su madre

Perdón mamá.

El seleccionador de Arabia Saudí Hervé Renard sintió que decepcionó a su madre después de que Polonia superó el sábado a su equipo en la Copa Mundial.

El entrenador francés indicó antes del encuentro que será especial para ella debido a que sus padres son polacos, "pero portará la playera de Arabia Saudí. No se preocupen".

Es la primera Copa Mundial a la que asiste la madre de Renard y estuvo presente en el Estadio Lusail para observar una de las mayores sorpresas cuando su equipo superó 2-1 a Argentina.

"Creo que cada semana ve uno o dos encuentros", reconoció Renard. "Le encanta el fútbol, entonces por supuesto estaba muy contenta".

No hubo sorpresa el sábado después de que Robert Lewandowski anotó un gol y asistió en otro en la victoria 2-0 ante Polonia.

"No va a estar feliz esta tarde conmigo", comentó. "Estoy seguro que está triste. Pero le diré lo que siempre me repite, 'Nunca te des por vencido. Siempre trabaja duro y las oportunidades vendrán'".

Aún hay posibilidad de que Arabia Saudí clasifique a la segunda ronda tras la derrota ante Polonia.

"Como lo dije antes, seguimos con vida", agregó Renard.

Renard, de 54 años, ya era muy querido por su éxito con Arabia Saudí desde que asumió el cargo en el 2019 y su popularidad incrementó desde la victoria ante Argentina.

Renard fue rodeado de admiradores en la rueda de prensa del viernes y periodistas locales le pidieron fotos. El técnico francés sonrió para las fotos sin aparente prisa.

Renard ha tenido gran éxito a nivel internacional. Sorprendió al guiar a Zambia a su primer título de la Copa Africana de Naciones en el 2012 y repitió la gesta tres años después con Costa de Marfil.

El extécnico del Lille y Sochaux ayudó a Marruecos a clasificar al Mundial 2018 después de 20 años sin avanzar.

En esta Copa le ha ido mejor.

Ante Polonia el sábado, Arabia Saudí tuvo el doble de tiros a gol que Polonia, quien tuvo que ser auxiliado por su portero Wojciech Szczesny, quien despejó un penal y otros tiros.

"No perdimos el juego por que no tuviéramos suerte. Perdimos el juego debido a que no fuimos eficientes", aseguró Renard, quien reconoció el trabajo de Szczesny.

Renard se siente orgulloso de cómo ha jugado su equipo hasta el momento en la Copa Mundial.

"Creo que no mucha gente creía que Arabia Saudí pudiera jugar este tipo de fútbol", advirtió. "Es por esto que estoy orgulloso de ellos",