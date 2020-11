Seleccionados brasileños de todas las épocas se le rinden a Maradona

No hubo rival más grande para Diego Maradona en el futbol que la selección de Brasil. Los enfrentamientos entre las selecciones argentina y brasileña se han convertidos clásicos del futbol mundial.

Jugadores amazónicos de distintas épocas fueron sus compañeros y también sus rivales, y todos lo recuerda con respeto.

Alemao, su compañero en Nápoli

"Maradona era un as dentro y fuera del campo. El futbol me dio el privilegio de jugar junto a un genio en el Nápoli. Su contribución al futbol mundial nunca será olvidada. Tenía la capacidad de atraer a una legión de fanáticos y deleitar incluso a los fanáticos rivales".

Bebeto, campeón del Mundo en 1994

"Me fascinaban Zico y Maradona cuando era niño. Está siendo difícil para los amantes del futbol este momento. Fue uno de los ídolos de mi infancia. Él era el Pelé de mi generación. Maradona siempre será recordado por su genialidad en el campo. Mis sentimientos por toda la familia de Don Diego".

Gerson, campeón del Mundo en 1970

"El futbol mundial está más triste por la muerte de Maradona. El mundo ha perdido una referencia, un icono, una leyenda, un mito. Dejó de jugar, pero siguió siendo adorado en todo el mundo. Para mí fue la camiseta 10 más grande que vi jugando después de Pelé. Descansa en paz Diego Armando Maradona".

Romario, campeón del mundo en 1994

"Es un día muy difícil para los amantes del futbol artístico. La muerte de Maradona es un momento de gran dolor para todo el mundo. Una muerte que traerá mucho dolor a todo el pueblo argentino. Esta noticia tuvo un gran impacto. Es insustituible".

Zico, rival y amigo de Maradona

"Maradona fue el mejor jugador de mi generación, encantando al mundo con su genialidad. Para mí fue el zurdo más grande de la historia del futbol. Desde el momento en que inventó la letra al revés se convirtió en el más grande de todos. Descansa en paz, amigo".