Selecciones en busca de boletos para la Copa del Mundo 2026

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 11 (EL UNIVERSAL).- Faltan 212 días para que comience la Copa del Mundo 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, y aún hay muchos lugares por ocupar para las Selecciones de las diferentes confederaciones. En esta última fecha FIFA del año, algunas de ellas podrán asegurar su boleto, mientras otros ya piensan en el repechaje.

Potencias como Francia, Portugal o España son algunas de las selecciones que podrían asegurar su lugar en el próximo Mundial si se dan algunos resultados en esta fecha FIFA.

A continuación, te presentamos la lista de países que buscan su boleto al torneo de naciones más importante del mundo.

- Francia: Se clasifica si vence a Ucrania

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

- Suiza: Se clasifica si vence a Suecia y Kosovo no le gana a Eslovenia, o si empata y Kosovo pierde.

- Bélgica: Se clasifica si vence a Kasajistán

- Países Bajos: Se clasifica si supera a Polonia

- Austria: Se clasifica si vence a Chipre, siempre y cuando Bosnia y Herzegovina no gane ante Rumania

- Honduras: Clasifica si derrota a Nicaragua y Costa Rica empata con Haití

- Jamaica: Clasifica si gana contra Trinidad y Tobago y Curazao pierde ante Bermudas

- Portugal: Se clasifica si vence a la República de Irlanda, o si empata y Hungría no gana contra Armenia

- Noruega: Se clasifica si gana ante Estonia e Italia no vence a Moldavia, o si empata e Italia pierde

- España: Se clasifica si gana contra Georgia y Turquía empata o pierde ante Bulgaria

El Tri, que ya tiene su boleto asegurado por ser país anfitrión, tendrá dos partidos amistosos en esta fecha FIFA, uno de ellos en territorio mexicano.

México vs Uruguay

- Día: sábado 15 de noviembre

- Hora: 19:00 horas

- Estadio: TSM Corona

México vs Paraguay

- Día: martes 18 de noviembre

- Hora: 19:30 horas

- Estadio: Alamodome