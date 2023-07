Selecciones se preparan para el inicio del Mundial Femenil 2023

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 19 (EL UNIVERSAL).- Está por comenzar el Mundial Femenil Australia y Nueva Zelanda 2023 y aunque en esta competencia no aparecerá la Selección Mexicana, el interés es más que alto.

Es momento de ver a las selecciones nacionales disputar el campeonato y de ver en acción a los Estados Unidos, que se ha colocado desde hace años como el referente de esta rama en el balompié.

Es por esto por lo que aquí te contamos qué partidos hay en este primer día de actividades, a qué hora y por dónde verlos aquí en México.

Partidos del 20 de julio en el Mundial Femenil

Grupo A: Nueva Zelanda vs Noruega (1:00 hr)

Grupo B: Australia vs Irlanda (4:00 hrs)

Grupo B: Nigeria vs Canadá (20:30 hrs)

Grupo A: Filipinas vs Suiza (23:00 hrs)

En México TUDN es la señal en la que estará la transmisión de los juegos de la Copa del Mundo Femenil.