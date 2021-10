Semenya escribe libro sobre sus batallas en el atletismo

NUEVA YORK.- La bicampeona olímpica Caster Semenya está escribiendo un libro sobre sus triunfos en las pistas y sus batallas para que le permitiesen competir a pesar de tener niveles inusitadamente altos de testosterona.

El libro se titulará "Silence All the Noise" (Silencien todo el ruido). Será publicado por W.W. Norton & Company, que todavía no anunció su fecha de lanzamiento.

"Mi vida tuvo sus batallas, pero ha sido mayormente una dicha. A partir de mi ejemplo, quiero educar, iluminar e informar acerca de cómo el mundo puede tratar a las personas que nacieron diferentes", expresó la atleta sudafricana en un comunicado el martes al anunciar el proyecto.

"Tal vez escucharon parte de mi historia a lo largo de los años y me vieron corriendo o parada orgullosamente en el podio en los Juegos Olímpicos", dijo Semenya. "Pero hay muchas más cosas que quiero transmitirles sobre la fuerza, el valor, el amor y sobre ser quien eres. Quiero que este libro le muestre a la gente de todo el mundo cómo hacer eso".

Semenya ganó la medalla de oro de los 800 metros en los Juegos Olímpicos de Londres (2012) y de Río de Janeiro (2016), además de tres títulos mundiales. Pero ha estado en conflicto constante con las autoridades del atletismo, que le prohibieron correr los 400 y 800 metros este año en Tokio. Se negó a acatar las normas fijadas en el 2018, por las cuales debía bajar sus niveles de testosterona artificialmente, ya fuese con pastillas anticonceptivas, inyecciones u operaciones.

"¿Por qué tengo que tomar drogas?", preguntó Semenya en el 2019. "Soy una atleta pura. No hago trampas. Deberían enfocarse en el dopaje, no en nosotras".